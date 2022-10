Na komend weekend weer warmer: 20 graden kan makkelijk gehaald worden

Beeld Birgit Bijl

Vanaf donderdag trekken enkele buien over en wordt de bewolking hardnekkiger. De temperatuur is daarbij wel nog vrij hoog voor de tijd van het jaar: tussen 15 en 17 graden. “Een dikke jas is dus nog niet nodig, maar de paraplu kan donderdag soms wel goed van pas komen,” stelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline.

De wind zwelt verder aan en wordt vrijdag op de stranden en langs het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6. Knol: “Boven land is de wind ook duidelijk merkbaar.” Er trekken buien over het land en vooral als het even kort en krachtig doorregent is de wind vlagerig. Met deze windrichting wordt vrij zachte lucht aangevoerd, dus koud is het tijdens de middag wederom niet met temperaturen rond 16 graden.

Temperatuur doet klein stapje terug

Tussen de buien door zijn er mooie wolkenluchten met stapelwolken te zien. Bij nadering van een bui wordt de lucht juist dreigend en donker. “Houd de regenradar in de gaten om te zien of je droog op je plek van bestemming kunt aankomen,” waarschuwt de meteoroloog.

Komend weekend weet het wisselvallige weer nog niet van wijken. Beide dagen blijft de kans op buien en is vooral in de kustgebieden een forse zuidwestenwind merkbaar. De temperatuur doet een klein stapje terug en komt rond 15 graden uit.

Warmer na het weekend?

Op de langere termijn stijgt de kans op een terugkeer van kalm najaarsweer. In combinatie met een zuidelijke windrichting kan de temperatuur behoorlijk oplopen, zelfs nog halverwege oktober. Begin volgende week kan het op een droge middag met wat zon gemakkelijk 20 graden worden. In Zuid-Nederland is zowel op maandag- als dinsdagmiddag zeer lokaal 25 graden zelfs niet eens helemaal uitgesloten.