Na kletsnatte dagen lonken zomerse temperaturen

Vakantie op camping Ter Spegelt, waar het zomerweer snel omslaat. Beeld Rene Manders/DCI Media

Het zal vooral plenzen net over de grens in Duitsland en België - de Ardennen en de noordrand van de Eifel - maar Limburg wordt niet gespaard. De verwachting is dat er vanaf morgen tot woensdagochtend plaatselijk meer dan 50 millimeter regen zal vallen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden, plaatselijk kan ook wateroverlast ontstaan, waarschuwt Weerplaza. “Koud is het deze dagen niet, maar de warmte is ook de voeding voor de vorming van soms intensieve regenzones. Vooral in het oosten van de Benelux, in delen van Duitsland en Zwitserland kan er tot en met vrijdag een flinke plens regenwater vallen,” zegt meteoroloog Alfred Snoeks.

Buien drijven weg

Maar er is een weersverandering op komst. “Terwijl woensdag en donderdag de regen in een deel van Nederland nog steeds met bakken tegelijk naar beneden komt, begint ten westen van Ierland een hogedrukgebied zich op te bouwen. Het systeem gaat zich heel langzaam uitbreiden naar de zuidelijke Noordzee en daardoor worden de buien geleidelijk naar het oosten gedreven,” legt Snoeks uit.

Het gevolg: vrijdag en zaterdag zijn ‘zo goed als droog’, met een graad of 20 en aardig wat zon. “Vanaf zondag komt het zwaartepunt van dat hogedrukgebied volgens steeds meer berekeningen ten noorden van ons land uit. Mochten de berekeningen uitkomen, dan zoekt de wind de oosthoek op. Met flink wat zon kan de temperatuur dan gemakkelijk oplopen naar een zomerse 25 graden,” stelt Snoeks. “Voor vakantiegangers in eigen land dus prima vooruitzichten, maar we moeten nog wel even een paar dagen geduld hebben.”