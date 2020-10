Na halfjaar maar 5 procent coronapatiënten klachtenvrij

Beeld ANP

Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar patiënten met ‘milde klachten’, dat is uitgevoerd door het Longfonds, de universiteiten van Maastricht en Hasselt en kennis- en behandelcentrum Ciro. Dit zijn bijna allemaal coronapatiënten die niet in het ziekenhuis belandden, maar het virus thuis hebben doorgemaakt. Veruit de grootste groep (86 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was.

De overgrote meerderheid van de ruim duizend coronapatiënten die meewerkten aan het onderzoek verklaart bijna een halfjaar na de eerste symptomen nog steeds vermoeid (86 procent) te zijn. Zes van de tien mensen (59 procent) zijn nog kortademig. Ruim een derde heeft nog steeds last van druk op de borst (36 procent) en hoofdpijn (35 procent). Het gaat om relatief jonge patiënten: de gemiddelde leeftijd is 48 jaar.

Spierpijn

Opvallend is dat het percentage mensen dat aangeeft spierpijn te hebben (40 procent), licht is gestegen ten opzichte van een eerder onderzoek dat in juni is gedaan naar deze patiëntengroep. “Dit onderzoek maakt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen zijn van dit virus,” verklaart Longfonds-directeur Michael Rutgers. “Wij hadden gehoopt dat de situatie van deze groep sneller zou verbeteren, maar dat is dus helemaal niet zo.”

De nieuwe besmettingscijfers die zijn gestegen tot ruim boven de 3000 (gisteren werden zelfs 3831 nieuwe gevallen gemeld) zijn volgens de voorman van het Longfonds ‘zeer zorgwekkend’. “De klachten van de coronapatiënten gaan niet weg. Elke dag komen er duizenden besmette mensen bij. Een deel daarvan houdt dus langdurig klachten, toont dit onderzoek aan. Ook voor fitte, jonge, gezonde mensen, die zich nu misschien nog onaantastbaar wanen, kan dit betekenen dat zij maanden of misschien zelfs jaren met klachten kampen.”

Dat ook gezonde mensen getroffen worden, komt volgens huisarts en hoogleraar Niels Chavannes van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doordat Covid-19 bij een deel van de patiënten de aanval opent op het immuunsysteem. “Tot nu toe is er (terecht) vooral veel aandacht uitgegaan naar mensen die stierven of op sterven na dood waren. We moeten nu een stem geven aan de groeiende groep die langdurig klachten houdt. Het gaat waarschijnlijk om tienduizenden mensen in Nederland.” De hoogleraar pleit voor gedegen begeleiding. “Er is geen wonderpilletje dat dit in één klap oplost.”

Charlotte: ‘Vooral de vermoeidheid blijft’

De 26-jarige gezondheidswetenschapper Charlotte Peters is een van de mensen die ruim een halfjaar na haar infectie nog steeds niet de oude is. “Op 16 maart had ik een heel klein beetje een snotneus, maar een paar uur later begon de ellende en die duurt nóg voort.”

Maart 2020: Charlotte Peters was fit, deed bijna alles op de fiets, wandelde veel en ging regelmatig naar de sportschool. “Ik ben gezondheidswetenschapper voor de GGD, dus toen de corona-ellende uitbrak, moesten we ons werk laten vallen en meehelpen. Ik zat in het coronateam. Op 16 maart had ik een heel klein beetje een snotneus en ben ik voor de zekerheid in isolatie gegaan.”

Ze testte positief. “Ik had toen nog vrijwel nergens last van, maar een paar uur later begon de ellende en die duurt nog voort.” Ze had ‘heel veel last’ van haar longen en benauwdheid. Toch leek haar ziektebeeld verder mee te vallen: “Ik heb alleen verhoging gehad, geen koorts, en ik heb van corona ironisch genoeg niet eens hoeven hoesten.’”

Op haar slechtste avond kon Charlotte wel ademhalen en praten, maar had ze het idee dat ze geen zuurstof meer kreeg. “Al met al ben ik bijna een maand grieperig geweest. Ik had toen een heel naar gevoel in mijn longen, een branderig, zenuwachtig, drukkend gevoel. Ik moest voor mezelf zorgen. Als je een maand ziek bent en elke keer jezelf uit je bed moet hijsen om een kop thee te zetten, is dat best lastig. Kon iemand maar een kopje thee voor me zetten, dacht ik toen weleens.”

Ze genas van corona, maar haar klachten bleven talrijk. “Ik merkte dat ik in de middag een soort deken van vermoeidheid over me heen kreeg. Dat werd eigenlijk alleen maar erger en erger. Ik was heel slap en moest constant rustpauzes nemen om weer op krachten te komen. Inmiddels zijn we meer dan zes maanden verder en merk ik het nóg.”

Vermoeidheid

“Het ene symptoom valt weg, maar het volgende komt er weer bij’’, beschrijft ze. ,,Vooral de vermoeidheid blijft. Moeheid kan je in één keer overrompelen. Soms dacht ik: oh, ik maak dit nog wel even af op mijn werk. Maar als ik dan voor vertrek mijn mok nog even probeerde af te wassen, merkte ik dat ik geen energie meer had om het sponsje te gebruiken. Ik kon niet meer. Ik strompelde naar mijn jas en naar huis gaan lukte nog net.”

Oktober 2020: “Waar ik eerst van hot naar her met de fiets ging, is nu de auto mijn beste vriend. Soms denk ik wel: ik zou wel met de fiets kunnen, maar dan kun je iets anders niet vandaag. Corona zet je leven behoorlijk op de kop. Ik wil me heel graag weer normaal voelen. Fysiek dingen kunnen. Ik ben wetenschapper en had allerlei artikelen willen publiceren, maar ik werk nu halve dagen.”

Als Charlotte denkt aan de recente besmettingscijfers, gaat ze vanbinnen een beetje kapot. “Sociale beesten als we zijn, willen we natuurlijk weer knuffelen en terug naar het oude normaal. Maar als één op de tien het post-Covid-syndroom heeft, dan komen er elke dag dus driehonderd mensen met langdurige klachten bij. Dat is persoonlijk rot, maar ook maatschappelijk. Het kan zijn dat je er een halfjaar uit ligt. Iets in mijn achterhoofd vreest dat het chronisch is. Een collega heeft elf jaar geleden Q-koorts gekregen en die heeft nog steeds symptomen die vergelijkbaar zijn met de mijne nu. Sinds ik corona heb gehad, hangt er een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Ik kan me altijd ineens slechter gaan voelen.”

Het stuit haar tegen de borst dat minister Hugo de Jonge benadrukt dat we ons vooral voor kwetsbare mensen moeten houden aan de coronaregels. “Hij heeft één keer in een persconferentie gezegd dat ook jonge mensen klachten kunnen krijgen. Maar deze symptomen zijn zo heftig, die kun je niet afdoen door dat één keer in een persconferentie te benoemen. Om de nieuwe besmettingsaantallen kan ik ook heel erg boos worden, dit gun je niemand.”