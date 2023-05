Na drone-aanval twijfelde Zelensky tot het laatste moment: moet ik wel naar Nederland gaan?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky betreedt de plenaire zaal voor een ontmoeting met Kamerleden. Het is voor het eerst dat hij Nederland bezoekt. Beeld ANP

In de loop van dinsdag beginnen de telefoons te rinkelen. Bij de gemeente Den Haag, bij de politie, op de ministeries van Defensie, van Buitenlandse Zaken. Waar – in stilte – al langer aan gewerkt is, staat nu écht te gebeuren: de Oekraïense president Volodymyr Zelensky komt naar Nederland. ‘Groen licht’ kwam een dag eerder, en dus moeten betrokkenen aan de bak. Na bezoeken aan de VS, Frankrijk, Polen, Finland, Brussel en Engeland is Nederland de volgende op de agenda. Althans, dat is het plan.

En dat plan activeert een grootscheeps beveiligingscircus. Al ligt er wel een draaiboek klaar, verklapt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. “Er waren al eerder varianten geweest dat Zelensky zou komen, maar dat ging dan toch niet door.”

Ook nu was ‘het echt last minute’, zegt hij. Woensdagavond is het nog onzeker of hij ‘echt in het vliegtuig zou zitten of dat hij misschien weer zou terugvliegen’. “Een man als Zelensky is natuurlijk erg afhankelijk van de actualiteit.”

En die actualiteit is deze: in de nacht van dinsdag op woensdag zijn twee drones tot ontploffing gekomen boven het Kremlin. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat dit een moordaanslag op president Vladimir Poetin zou zijn. Oekraïne ontkent, maar Rusland dreigt met wraak. Tot het laatste moment twijfelt Zelensky: moet ik wel naar Nederland gaan? Of is het beter terug te keren?

“Tien minuten voordat hij landde kregen we het seintje: ‘hij zet het bezoek door’,” vertelt een betrokkene. “Het werd de last minute operatie van de eeuw,” meldt een ander.

De vlucht waarmee Zelensky naar Nederland onderweg is, is dan nog een geheim. Op dinsdagmiddag is het regeringsvliegtuig PH-GOV zonder enige ruchtbaarheid opgestegen vanaf Schiphol. Bestemming: Polen. Inzittenden: geen. Althans, geen ministers, die normaal gesproken het toestel gebruiken.

Wat niemand dan nog weet, is dat Zelensky vanuit Oekraïne naar het Poolse Rzeszów is afgereisd, zo’n 50 kilometer van de Oekraïense grens. Een dag later gaat de Boeing, mét Zelensky aan boord, naar Helsinki waar hij eveneens een bliksembezoek brengt.

De beveiliging

Daarna beginnen in Nederland de berichten door te sijpelen: vanuit de Finse hoofdstad komt Zelensky naar Amsterdam in óns regeringstoestel. Om 22.15 uur landt het toestel. Operatie-Zelensky-in-Den Haag is begonnen. Het draaiboek is dinsdag op het Haagse stadhuis tot in de puntjes nagelopen. Burgemeester Van Zanen, Haags politiechef Paul van Musscher en OM-baas Margreet Froberg komen bijeen voor de zogeheten Driehoek, het veiligheidsberaad. Saillant: het is Frobergs tweede dag in deze functie pas. Wie ook aanschuift: Pieter-Jaap Aalbersberg, voorman van terreurbestrijder NCTV.

Zoals altijd bij de beveiliging van staatshoofden ligt de coördinatie bij hem. Wat is er nodig aan beveiliging? Waar gaat Zelensky slapen? Wat zijn de routes die de auto’s gaan volgen? “Er zijn overuren gedraaid, zeker omdat er heel veel ineens moet gebeuren.”

Terwijl Zelensky nog niet eens onderweg is naar Schiphol, wordt het Haagse Marriott-hotel al ‘geschouwd’. Specialisten kijken of het een geschikte plek is voor de overnachting. Hoe zijn de aanrijroutes en vluchtwegen? Uiteindelijk hoeft het hotel niet te worden ‘afgehuurd’. “Het bleek goed te beveiligen.” Wel cirkelt er in de avond een helikopter over het complex – de locatie geheimhouden is duidelijk geen prioriteit. Bewoners in de omgeving kunnen vanaf woensdagavond moeilijk bij hun huizen komen.

De speech

Het doel van Zelensky: de banden aanhalen met Nederland. Daarom staat een volgeladen programma op til: in de ochtend langs de Eerste Kamer, een bezoek aan internationaal strafhof ICC, dan een gesprek met premier Mark Rutte op het Catshuis, een bezoek aan koning Willem-Alexander en tot slot langs de militaire vliegbasis Soesterberg.

Het bezoek aan de Eerste Kamer is een diplomatieke no-brainer: stap één voor wie een land aan zijn zijde wil krijgen. Bijzonder: hoewel alle 150 Tweede Kamerleden en 75 senatoren op dinsdag een mail hebben gekregen waarin het bezoek is aangekondigd, is het níet uitgelekt. Een Haags unicum, zowat.

Lastiger is de speech die Zelensky wil houden. Hij heeft gevraagd om een zaal met een ‘groter publiek’. De Tweede Kamer valt daarom af: te klein. Congrescentrum World Forum is beter. Maar wie nodig je uit? Om de zaal ‘te vullen’ wordt een stoet aan buitenlandse organisaties en ambassadeurs uitgenodigd. Net als een rijtje voormalig politici als Jaap de Hoop Scheffer, Jozias van Aartsen en Maxime Verhagen.

Over het tijdstip van de speech is wel gedoe. Eigenlijk staat die voor 11 uur gepland, maar daar heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp ‘een stokje voor gestoken’. Dat zou namelijk samenvallen met een 4 mei-herdenking in de Tweede Kamer.

Het gedoe

En dat is niet het enige ongemak. Bij het bezoek aan de Eerste Kamer blijft een aantal politici weg. Geert Wilders en Caroline van der Plas boycotten de bijeenkomst omdat zij het bezoek op de dag van de Dodenherdenking ‘niet gepast vinden’. “Alle aandacht moet op 4 mei wat mij betreft uitgaan naar de Nederlandse slachtoffers van oorlogen,” zegt Van der Plas.

Maar achter de schermen wordt gesproken van ‘complete, totale toeval’ dat Zelensky juist deze dag Nederland aandoet. Er klinkt zelfs verontwaardiging. “Hallo zeg! Als deze man kan komen, dan ontvang je die. Je gaat niet zeggen: je mag niet komen want het is dodenherdenking,” aldus een betrokkene. Dat Zelensky ook de Dodenherdenking om 20.00 uur zou bijwonen was overigens ook ‘nooit het plan’. “Dat is geen moment geopperd.”

Dus stijgt twintig uur na de start van het bliksembezoek een toestel met Zelensky aan boord weer op. De banden met Nederland zijn weer aangehaald, missie geslaagd.