Na drie maanden heeft het appverbod nog weinig effect

Even voor twee uur ’s middags gaat het mis: een fietser die verdiept is in de routeplanner ontgaat volledig dat de mensen vóór hem moeten stoppen voor een tram die uit de Reguliersbreestraat komt. Wanneer hij de meute fietsers opmerkt, doet hij nog een halfslachtige poging tot remmen, maar het is al te laat: hij rijdt achterop het groepje in. Drie mensen gaan bijna tegen de vlakte, niemand raakt gewond, maar de telefoon is, na in aanraking te zijn geweest met het asfalt, toe aan een nieuw schermpje.

Het is misschien wel de domste plek om op zaterdagmiddag je aandacht op iets anders te richten dan op het verkeer: het Muntplein is chaotisch en zou voor alle verkeersdeelnemers volledige concentratie moeten vergen. En toch zie je ook hier nog met de regelmaat van de klok fietsers langskomen die met hun telefoon bezig zijn. Toeristen uiteraard, die zich door hun mobiel door de stad laten navigeren. Maar ook veel Amsterdammers die echt even precies op dit moment een appje moeten versturen om te laten weten dat ze onderweg zijn.

Zo is ook Bianca van der Horst (30) onderweg naar de Pijp, waar ze gaat lunchen met vriendinnen. Slingerend fietst ze door de Vijzelstraat. “Ik ben iets te laat, dat wilde ik ze even laten weten. En de straat is hier breed, er rijden weinig auto’s, het kan wel even, toch? Nou, doehoeg!”

Zoals Van der Horst zijn er meer, deze middag. Een vader die met een kind voorop en een telefoon aan zijn oor best hard over het Muntplein fietst. Een groepje van zes tieners die állemaal hun telefoon gewoon in hun hand houden, gespitst op ieder bericht dat binnen zou kunnen komen. En toeristen natuurlijk, die thuis zo orakelen over de fietsgekte in Amsterdam, maar zich er zelf desalniettemin doorheen manoeuvreren alsof ze niets kan overkomen.

Business as usual

Sinds 1 juli is het verboden, de meeste fietsers die deze middag worden aangesproken op en rond het Muntplein weten best dat ze de telefoon niet meer in hun hand mogen houden. Maar nadat er de eerste weken sprake leek van een zeker besef van de nieuwe regels (en het gevaar dat tegelijk appen en fietsen met zich meebrengt), is het na de zomervakantie weer business as usual.

Er werd met name in de eerste periode door de politie toegezien op naleving van het verbod, maar daarvan is inmiddels weinig meer te merken. En dat helpt niet. Als de eerder genoemde vader met zijn kind voorop vlak langs twee politieagenten op fietsen rijdt, gebeurt er niets. Hij is zich niet eens bewust van de agenten die daar staan, de agenten zijn op weg ergens anders naartoe. Eerder liet de politie weten appen in het verkeer mee te gaan nemen in de aanpak. “Maar we kijken wel altijd of de actie tot gevaar leidt.”

Gedrag aanpassen

Cijfers zijn nog niet beschikbaar. Een eerste onderzoek van RTL in augustus bevestigde dat veel Nederlanders nog altijd appen op de fiets. De helft van de bijna drieduizend deelnemers, zei zijn of haar gedrag niet te hebben aangepast. Wel stelde de helft sinds het ingaan van het appverbod ‘anders’ om te gaan met de mobiele telefoon op de fiets. Over het algemeen bleek dat jongeren hun telefoon vaker blijven gebruiken dan ouderen, maar dat het ook vooral jongeren waren die hun gedrag hebben aangepast.

De Fietsersbond vindt het vooral de vraag of het glas halfvol of halfleeg is, zegt beleidsadviseur Wim Bot. “Wij vinden het goed dat mensen op de fiets hun aandacht bij het verkeer houden. Gedragsverandering is ingewikkeld te bewerkstelligen, maar er lijkt langzaam beweging te komen, dus daar houden wij ons aan vast.”