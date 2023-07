Na dertien jaar krijgen we een nieuwe premier, dat geeft iedereen lucht

Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Mark Rutte. Twee van de drie politieke leiders hebben al verklaard geen kandidaat te zijn bij de komende verkiezingen. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

In de schaduw van een grote boom kan weinig groeien. Zo was het ook met VVD-premier Mark Rutte. Hij was met afstand de populairste politicus van ons land en haalde bij de laatste verkiezingen nog twee miljoen stemmen. Hij onttrok zuurstof aan concurrenten die zo moeizaam tot wasdom kwamen.

Bij Kamerverkiezingen is voor de grote groep kiezers in het midden de vraag bepalend: wie vertrouw ik het landsbestuur toe? Dat Rutte niet meedoet aan de volgende verkiezingen, verandert het politieke speelveld. Zijn vertrek wordt bij andere partijen dan ook met gejuich ontvangen.

Nederland heeft maar vier premiers gehad de afgelopen veertig jaar. En de geschiedenis leert: de volgende komt nooit uit de eigen partij. Deze week al komt de VVD met een kandidaat om Rutte op te volgen. “Maar de kiezer is niet trouw aan de partij, maar aan de persoon,” wrijft een CDA-bewindspersoon zich in de handen. “Het hele speelveld ligt weer open als Rutte vertrekt en daar liggen ook kansen voor het CDA. Ook al staan we in de peilingen maar op vijf zetels.”

Stemmenkanon

Ook het CDA gaat na het aangekondigde vertrek van Wopke Hoekstra op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Die moet het opnemen tegen veel andere nieuwe gezichten. Bij D66 is het nog maar de vraag of Sigrid Kaag nog een keer terugkeert. BBB-leider Caroline van der Plas kondigde aan met een eigen premierskandidaat te komen en ook GroenLinks en PvdA presenteren een gemeenschappelijke kandidaat, mits de leden daar toestemming voor geven.

Opiniepeiler Peter Kanne vindt het lastig een zinnig woord over de uitslag in november te zeggen zolang nog niet alle namen bekend zijn. “Er zijn zoveel factoren die nu allemaal op elkaar inspelen. En dan is het ook nog onzeker wat Pieter Omtzigt doet. Als hij meedoet met een eigen partij, kan hij zomaar dertig zetels halen.”

De VVD verliest met Rutte een stemmenkanon. Veel kiezers waren het lang niet met alles eens wat de VVD wil, maar vroegen zich in het stemhokje af wie er anders premier moest worden en stemden dan toch weer op hem. Het wordt voor anderen makkelijker nu ze een minder ervaren VVD-lijsttrekker tegenover zich weten in de campagne Kanne: “Ik denk dat Caroline van der Plas liever tegenover bijvoorbeeld Dilan Yesilgöz staat dan tegenover Rutte.”

Aan de andere kant benadrukt opiniepeiler Maurice de Hond dat als Rutte was aangebleven, het niet zeker was of hij nog steeds zoveel stemmen had getrokken als de afgelopen jaren: “Vergis je niet in de onvrede in het land.”

Gladde praatjes

Cruciaal wordt, naast de beslissing van Omtzigt, wie de premierskandidaten van BBB en GroenLinks/PvdA worden. Zonder goede kandidaat hoeft de partij er niet automatisch op te rekenen dat ze net als in maart weer de grootste wordt. De Hond: “Bij de Statenverkiezingen rekenen kiezers de politiek af op het verleden, bij Kamerverkiezingen draait het om de toekomst en wie kiezers het meest geschikt vinden als premier. Hoe populair Van der Plas ook is, als premierskandidaat is ze minder sterk dan als volksvertegenwoordiger.”

Dat laatste blijkt uit een flitspeiling van EenVandaag. Als het aan de kiezers ligt, wordt Omtzigt of VVD-coryfee Klaas Dijkhoff de nieuwe premier van Nederland. Over Van der Plas zijn een stuk minder mensen enthousiast. De nieuwe minister-president moet volgens de meeste mensen vooral daadkrachtig zijn, ook als dat betekent dat er impopulaire besluiten worden genomen.

Met een campagne die behalve over het leiderschap voor veel kiezers ook zal gaan over asiel en klimaat, kunnen de would-bepremiers zich er de komende campagne dus niet met louter gladde praatjes van afmaken.