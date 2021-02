Na bitterkoude dagen en zwart ijs volgt op maandag dooi

Beeld Getty

Vandaag blijft het in Amsterdam droog, met afwisselend wolkenvelden en zonneschijn. Weeronline voorspelt een koude dag met temperaturen van net onder het vriespunt tot enkele graden onder nul. Met een matige noordoostenwind kan de gevoelstemperatuur nog een paar graden kouder zijn, hoewel het in steden altijd wat warmer is.

Vannacht wordt het bibberen onder de dekens, met minimumtemperaturen van 10 tot 14 graden onder nul. In het oosten kan het zelfs nog kouder worden. Dat het veel kouder kan worden, komt omdat het veel helderder wordt dan in voorgaande nachten.

Groeispurt natuurijs

Het koude weer betekent goed nieuws voor schaatsfanaten: de omstandigheden zijn ideaal voor de groei van natuurijs. Nu al kan op steeds meer plaatsen in Nederland worden geschaatst en zeker in het weekend kunnen de ijzers op grote schaal uit het vet.

De kwaliteit van het ijs is wel wisselend. Meteoroloog Reinout van den Born van Weer.nl: “Wind, sneeuw en op veel plaatsen ook kwelwater hebben tijdens het bevriezen van het ijs hun invloed gehad. Zeker op de ondiepere plekken is de kwaliteit van het ijs dan ook niet altijd goed. Verder kan er op windluwe plekken ook stuifsneeuw of zelfs zand op het ijs liggen. De diepere wateren zijn later dichtgevroren en daar komen wel stukken met prachtig, zwart schaatsijs voor.”

Amsterdammers die de grachten op willen, moeten nog even geduld hebben, vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. “Een aantal grachten in Oost zijn al dicht, maar is het ijs nog niet dik genoeg. In West en Noord zijn er nog veel wakken. Met de strenge vorst de komende nachten, kunnen we zeker zaterdag het ijs op, op de meeste grachten van Amsterdam. Misschien zelfs eerder, maar dat hangt af van zaken als bewolking en wind.”

Maandag dooi

In het weekend verlopen de nachten opnieuw extreem koud en kan het kwik op sommige plekken tot -20 graden dalen. Hierdoor kan de ijsvloer aangroeien tot een dikte van 12 tot 15 centimeter en kan er ook op de grotere wateren worden geschaatst.

Met flink wat zonneschijn en temperaturen onder nul is het de komende dagen ideaal weer om te genieten van de winterse omstandigheden. Overdag komt de temperatuur niet meer boven het vriespunt uit, waardoor de eerder gevallen sneeuw nog een tijd blijft liggen.

Weeronline verwacht dat het vanaf maandag gaat dooien als zachtere lucht vanuit het zuidwesten in aantocht is. Dan breekt een periode van kwakkelweer aan. Er is een kans van 70 procent dat vanaf maandag de dooi invalt. De kans op het aanhouden van de vorst is 30 procent.