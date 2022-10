Na appje gaan Hilversummers los op Mallorca: ‘We moeten groepje een lesje leren’

Rechtbanktekening van hoofdverdachte Hein B. tijdens de inhoudelijke behandeling van de Mallorcazaak. Beeld ALOYS OOSTERWIJK/ANP

Ze hebben spijt nu. Vinden het verschrikkelijk. Dachten niet na, of maakten de verkeerde keuzes. Dit had niet mogen gebeuren, krijgen de rechters keer op keer te horen als ze de verdachten van de fatale mishandeling ondervragen over hun aandeel in de twee vechtpartijen op de boulevard in El Arenal.

De jongens hadden tot deze avond, op 13 juli vorig jaar, de tijd van hun leven in hun gehuurde villa met zwembad. “Dit moest een van mijn betere vakanties worden. Ik was voor het eerst zonder ouders het land uit. We gingen veel samen uit eten en stappen en hadden veel plezier,” vertelde verdachte Kaan B.

Drank

Videobeelden van bewakingscamera’s en omstanders die op de zitting veelvuldig met de verdachten zijn bekeken, laten een heel andere kant zien. Daarop is een groep jongens vastgelegd die er twee keer kort maar keihard op los ramt.

De eerste vechtpartij duurde nog geen 40 seconden, maar een van de slachtoffers moest met een gebroken neus naar het ziekenhuis, een ander brak zijn duim. Carlo Heuvelman werd even later zo hard geslagen of getrapt dat hij in een coma raakte en vier dagen later overleed.

Stoelen

“Waarom gebruikten jullie zo veel geweld?” vraagt een van de rechters aan hoofdverdachte Mees T. Hij denkt het te weten. Ze waren met een grote groep jongens onder invloed van heel veel drank. De openstaande rekening in de kroeg waar ze zaten voordat het misging, was bijna 1000 euro. “Dan komt dat appje en gaan we naar die plek. Het was een soort instinct. Ik wilde mijn vrienden beschermen. Ik dacht er niet heel erg bij na.”

Over de eerste vechtpartij verklaren de nu ondervraagde verdachten honderduit. Dat ze in café De Zaak met een groep uit Heerhugowaard ruzie kregen over stoelen. Dat vrienden, die in een andere kroeg verbleven, werden opgetrommeld ‘om hun een lesje te leren’ en dat ze daadwerkelijk op de vuist gingen. ‘Niet handig,’ zoals hoofdverdachte Hein B. over zijn eigen actie oordeelde. “Ik heb daarna ook tegen de jongens gezegd dat we naar huis moesten en daar nog een biertje moesten drinken.”

Wegjagen

Toch raken ze even verderop opnieuw verwikkeld in een vechtpartij, waarbij Heuvelman dodelijk gewond raakt. Opvallend genoeg heeft alleen geen van de verdachten het over hem. Wel geven ze toe slaags te zijn geraakt met zijn vrienden omdat er uit die groep zou zijn gespuwd en Sanil zou zijn uitgemaakt voor ‘kankermarokkaan’.

Hoofdverdachte Hein B. – die meermaals door getuigen wordt genoemd als iemand die Heuvelman zou hebben geraakt – zegt hem niet te hebben gezien. “Ik wilde een jongen wegjagen, toen kwam een ander agressief op mij af. Ik werd bang en gaf hem een trap. Hij viel en toen heb ik nog een trap gegeven tegen zijn schouder met de binnenkant van mijn voet. Net als een pass bij voetbal. Ik wilde voorkomen dat hij opstond.”

40 getuigen

Het incident met Hein B. is gefilmd. De jongen waarover hij verklaart, bleek niet Heuvelman te zijn. Van het cruciale moment waarop de man uit Waddinxveen werd mishandeld zijn geen beelden. Rechters moeten het vooral hebben van de ongeveer veertig getuigen die zijn gehoord, maar die zijn niet eensluidend. “Leg jij de puzzel eens,” vraagt een rechter aan een van de andere hoofdverdachten, Mees T. “Ik heb er heel veel over nagedacht, maar ik heb echt geen idee. Ik was in gevecht met een ander en rende achter hem aan.”

Mees T. wordt door meerdere vrienden juist wel aangewezen als een van de jongens die betrokken is bij de mishandeling van Heuvelman. Ook Hein B. wijst hem (en Sanil) tijdens zijn ondervraging ter zitting aan, plus er zijn drie anonieme meldingen binnengekomen bij de politie waarin T. wordt genoemd. De verdachte zelf kan daar niets mee, zegt hij. “Ik heb vastgezeten op basis van speculaties van anderen. Een groot deel van de groep is tegen mij geweest. Misschien proberen anderen hun rol kleiner te maken en mij zwart te maken. Ik weet het niet.”

Chatgesprekken

T. noemt zelf juist weer drie andere namen uit de vriendengroep die volgens hem schuldig zijn. “Ik heb passages in chatgesprekken voorbij zien komen die mij verdacht leken,” zonder verder concreet te worden.

En zo wijzen de verdachten vooral naar elkaar, maar hebben de nabestaanden nog altijd geen duidelijkheid wat er nu precies met hun geliefde is gebeurd.