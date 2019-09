Na 4472 dagen in de Tweede Kamer stopt Marianne Thieme

Marianne Thieme. Beeld ANP

Zo’n vijfhonderd leden van de Partij voor de Dieren, die zondagmiddag bij elkaar kwamen voor een partijdag in de Tweede Kamer, reageren volslagen verrast als Marianne Thieme vertelt dat zij vertrekt. “Afgelopen mei heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de volgende verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging.’’

Na haar speech volgt een afscheidsfilmpje, met hoogtepunten uit dertien jaar Kamerlidmaatschap, waarna Thieme - nog voor de borrel - de Kamer verlaat. Vragen over haar besluit wil ze niet beantwoorden: dat doet ze woensdag pas met een afscheidsinterview in De Groene Amsterdammer, het weekblad waar haar partner Ewald Engelen columnist is.

Rechtlijnig

Het is typerend voor het politieke optreden van Thieme (47), die altijd rechtlijnig en eigenzinnig opkomt voor dier, natuur en milieu. Zo eindigt ze consequent elke bijdrage in de Tweede Kamer met de opmerking: ‘Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.’

Maar haar rechtlijnigheid zat haar de laatste maanden ook dwars toen ze het aan de stok kreeg met het inmiddels opgestapte Kamerlid Femke Merel van Kooten. Die ging weg na meermaals met Thieme te hebben gebotst, onder meer over de koers van de partij.



De ruzie legde een interne strijd bloot over de vraag of de Partij voor de Dieren zich meer op ‘mensenzaken’ zou moeten richten, vanwege de groei van de beweging. Een anoniem PvdD-gemeenteraadslid riep Thieme op deze site op om plaats te maken voor een nieuwe generatie, omdat ze ‘te lang aan de macht is’ en zou ‘doordraven’.

Kaasstolp

Toch zou de interne sores geen rol spelen bij het besluit om te stoppen als partijleider, zegt Niko Koffeman, PvdD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. “Ze heeft zeventien jaar onder de Haagse kaasstolp gezeten. Er zijn meer dingen te doen binnen onze sociale beweging. Het is voor haar tijd om ook andere mensen de ruimte te geven.’’

Thieme behoort in 2002 tot het selecte groepje oprichters van de Partij voor de Dieren. Een jaar later slaagt ze er nét niet in om genoeg stemmen te halen voor een zetel in de Tweede Kamer. Maar in 2006 lukt het wel. Dan belandt ze samen met Esther Ouwehand - die haar nu opvolgt als fractievoorzitter - in de Kamerbankjes. Ook met Ouwehand kreeg ze fikse ruzie, maar dat werd bijgelegd.

Volgende week dinsdag is Thiemes laatste werkdag. Ze heeft dan 4472 dagen in het parlement gezeten. Daarmee is ze een van de langstzittende Kamerleden. Dat verklaart dat andere politici - van links tot rechts - haar zondag bedolven onder warme woorden. “Ook al lagen onze opvattingen vaak ver uit elkaar, toch vind ik het knap hoe Thieme haar partij op de kaart heeft gezet en zich daarvoor altijd vol overgave heeft ingezet,” zegt CDA-leider Pieter Heerma. Ook premier Rutte roemt haar ‘overtuiging en inhoud’.

Ziek

Privé kende Thieme de afgelopen tijd veel tegenslag. Zo scheidde ze in 2017 van haar man Jaap Korteweg, oprichter van de Vegetarische Slager. En eind vorig jaar ging ze vier maanden met ziekteverlof. Wat ze precies onder de leden had, wilde ze niet kwijt. “Zo laat ik zien dat een medisch dossier gelukkig nog privé is,” zei ze daarover in een interview.

Na haar ziekteverlof keerde ze terug met een ronkende pr-campagne. Ze lanceerde ze de film Powerplant, over het nut van een vleesloos leven. Ook publiceerde ze haar boek Groeiend verzet, over de opkomst en het bestaansrecht van de Partij voor de Dieren.

Dat Thieme nu vertrekt, komt niet voor iedereen als een verrassing. Volgens ingewijden dacht ze ook in 2017 al eens aan stoppen. Ze wilde toen theologie gaan studeren. Voorlopig blijft Thieme actief voor de partij. “Denk niet dat ik wegga,” zegt ze zondag tegen partijleden. “Weet dat ik me voluit voor onze gezamenlijke idealen zal blijven inzetten, zij het buiten het parlement.’’