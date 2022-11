Na 40 jaar: vliegend museum Dutch Dakota Association verkeert in zwaar weer

De PH-PBA van de Dutch Dakota Association (DDA) in 2010, toen het vliegtuig door Martinairstewardessen werd omgedoopt in ‘Prinses Amalia’. ‘We zijn de zesde luchtvaartmaatschappij van Nederland.’ Beeld ANP

Al vier decennia vliegt DDA met de enige luchtwaardige DC-3 van Nederland rond. Maar de uit 1944 stammende PH-PBA, die normaliter jaarlijks zo’n 190 vluchten met elk achttien passagiers maakt, moet volgend jaar noodgedwongen aan de grond blijven als het niet lukt voldoende geld te vinden om het toestel luchtwaardig te houden.

De stichting is voor een kwart van haar jaarbudget – 400.000 euro – afhankelijk van sponsoren. Tot voor kort werd dat gat gedicht door supermarktketen Jumbo, maar die is na afloop van een zesjarig sponsorcontract gestopt.

Geldschieters

Ondanks eerdere oproepen is het DDA nog niet gelukt nieuwe geldschieters te vinden. Animo genoeg, zegt voorzitter Feije Jaski, maar nog niets concreets. “Of we een sponsor vinden voor die 100.000 euro, of tien die elk 10.000 euro willen neerleggen, dat maakt ons niet uit.”

De benodigde kosten voor de winterstalling in hangar 32 op Schiphol-Oost, een geste van luchtvaartbedrijf Jet Support, en het bijbehorende jaarlijkse groot onderhoud zijn verzekerd. Er is zelfs extra geld van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaan Fonds om de cockpit van modern instrumentarium te voorzien.

“Maar zulke fondsen schenken alleen geld voor het in stand houden van cultureel erfgoed,” zegt Jaski. “Niet voor de jaarlijkse operationele kosten. Daar is ook geen subsidie voor.” Niet dat het hem ervan heeft weerhouden een brief aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur te tikken. “Maar daar is nog geen antwoord op gekomen.”

Schiphol is bereid bij te springen, laat de luchthaven weten. Maar de rest van de luchtvaartsector blijft stil. “Er zou vanuit de Nederlandse luchtvaartsector toch animo moeten zijn om hun eigen luchtvaarthistorie in leven te houden,” filosofeert Jaski. “Air France steunt wel een DC-3.” Maar, erkent hij, na alle coronaverliezen en krimpplannen zit de luchtvaartsector in de hoek waar de klappen vallen.

Aan de grond

Zonder geld blijft de ‘Amalia’ in het vervolg aan de grond. “Als het niet lukt, komt er een einde aan de rondvluchten boven Nederland. Dan moeten we onze papieren inleveren en is het voorbij met DDA. Dan zal het toestel naar een museum moeten.”

Welk is onzeker. Aviodrome heeft al twee DC-3’s waarvan eentje jaren figureerde in Soldaat van Oranje – De Musical. En als burgertoestel past het vliegtuig niet goed bij oorlogsmusea. “Maar we hebben als stichtingsbestuurders plechtig beloofd dat het toestel nooit wordt verkocht en altijd in Nederland zal blijven. We zullen het dan moeten schenken.”

Zover wil DDA het niet laten komen. Maar met onderhoud, de benodigde reserveonderdelen en het regelmatig trainen van bemanning en mecaniciens – allemaal vrijwilligers – is te veel geld gemoeid om uit eigen kas te betalen.”

Veiligheidseisen

De veiligheidseisen voor historische vliegtuigen maken de geldbehoefte pregnant. “We hebben sinds 2019 dezelfde status als KLM. We zijn de zesde luchtvaartmaatschappij van Nederland. Daar horen dezelfde strenge veiligheidsvoorwaarden bij. Maar die stonden altijd al voorop. Niet alleen omdat onze eigen mensen aan boord zitten, maar ook betalende passagiers.”

Ook Jaski hoort vaker dat zo’n oud toestel beter in een museum kan staan. “Ooit zal het er van komen, als er te weinig reserveonderdelen zijn, of de eisen zo worden aangescherpt dat het toestel niet meer in originele staat kan blijven. Maar zolang het luchtwaardig is, willen we het in de lucht houden. Ook omdat er jaarlijks duizenden mensen met plezier meevliegen.”