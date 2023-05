‘Na 200 jaar herontdekte Rembrandts op veiling bij Christie’s’

Aan Rembrandt toegeschreven, in 1635 geschilderde, portretten van de Leidse loodgieter Jan Willemsz. van der Pluym (1565-1644) en zijn vrouw Jaapgen Carels (1565-1640). Beeld Christie's

Het gaat om portretten van Jan Willemsz. van der Pluym en zijn vrouw Jaapgen Carels, twee vermogende Leidenaren die in de nabijheid van Rembrandt verkeerden. De schilderijen zijn nog geen twintig centimeter lang. Daarmee behoren ze tot de kleinste geschilderde portretten van Rembrandt, aldus NRC.

De laatste keer dat de schilderijen in de openbaarheid waren, was op 18 juni 1824. Ook toen werden de werken geveild bij Christie’s in Londen. Ze werden gekocht door een onbekende Britse familie en verdwenen uit het publieke domein.

Onderzoek Rijksmuseum

De portretten verdwenen ook uit het zicht van wetenschappers: in nagenoeg geen enkele publicatie die sindsdien over (het oeuvre van) Rembrandt is verschenen, werden ze genoemd. Ook niet in de werken van het Rembrandt Research Project, het decennialange onderzoek naar de meester onder leiding van kunsthistoricus Ernst van de Wetering.

Enkel in een voetnoot in het boek Dutch Paintings in the Metropolitan Museum of Art, van de Amerikaanse conservator Walter Liedtke, verschenen in 2007, werd melding gemaakt van de twee schilderijen. Het Rijksmuseum heeft op verzoek van Christie’s de schilderijen onderzocht en bevestigt dat de twee werken van Rembrandt zijn.

Christie’s schat de opbrengst op 5 tot 8 miljoen pond.

