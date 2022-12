Muziekprijs voor violiste Janine Jansen en Amsterdam Sinfonietta

Janine Jansen Beeld ANP

Volgens de jury hebben ze een ‘spetterende uitvoering’ neergezet. ‘Hun frisse blik op Vivaldi’s opus maakte dat de muziek klonk alsof ze gisteren gecomponeerd was. De keuze om af te wijken van de traditionele speelvolgorde droeg bij aan een intense spanningsopbouw, met de Zomer als apotheose,’ luidt het oordeel.

Podiumprestatie

De Ovatie werd zondagavond uitgereikt in het NPO-programma Podium Klassiek. De prijs is bedoeld voor musici die een bijzondere podiumprestatie hebben geleverd en op die manier een belangrijke bijdrage leverden aan klassieke muziek in Nederland. Artistiek leider Candida Thompson van het Amsterdam Sinfonietta nam het beeld in ontvangst.

