Musk dreigt weg te lopen van Twitter-deal

De Tesla-topman beweert dat Twitter de overeenkomst voor een overname heeft geschonden. Beeld AFP

Dat staat in een nieuw document dat de bekende ondernemer heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Daarin benadrukt Musk ook nog altijd het recht te hebben om van de overname af te zien.

De rijkste man ter wereld heeft al een akkoord bereikt met Twitter over de miljardenovername, maar zorgde vorige maand voor een verrassing door de deal in de wacht te zetten. Dat deed hij omdat hij meer duidelijkheid wil over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst.

Musk wil dat Twitter aan hem bewijst dat ‘van alle Twitter-gebruikers minder dan 5 procent bots zijn’, zoals het bestuur van Twitter beweert. Dat het bedrijf nog altijd geen gehoor heeft gegeven aan zijn verzoek zou niet anders op te vatten zijn dan als ‘een poging om Musk te dwarsbomen en de kwestie te verdoezelen’, staat in de verklaring van de zakenman.

Boute uitspraken

Bij de lancering van zijn overnamebod liet Musk weten dat hij alle geautomatiseerde spamaccounts weg wil hebben van de berichtendienst. Momenteel zijn geautomatiseerde accounts, of bots, toegestaan op Twitter, maar dan moeten ze wel aangeven dat ze geautomatiseerd zijn. Spambots zijn evenwel nu ook al verboden en Twitter probeert die accounts ook aan te pakken.

Musk staat erom bekend soms met boute uitspraken te komen. Twitter zelf gaat er nog altijd van uit dat de deal gewoon doorgaat, heeft het bedrijf gezegd in een reactie. Ook zegt Twitter zich aan alle gemaakte afspraken te houden en de nodige informatie met Musk te delen.

Overnameprijs omlaag krijgen

Analisten vermoeden dat het Musk mogelijk te doen is om de overnameprijs omlaag te krijgen. Met de deal is zo’n 44 miljard dollar gemoeid. Dat is zelfs voor Musk een groot bedrag, aangezien zijn vermogen vooral bestaat uit aandelen in onder meer autofabrikant Tesla en niet uit contanten. Eerder lukte het Musk wel om investeerders te vinden om hem te helpen bij het kopen van Twitter.

Beleggers schrokken aanvankelijk van het nieuws. Het aandeel Twitter leverde maandag kort na de openingsbel op Wall Street meer dan 4 procent in. Maar toen Twitter enkele uren later met een reactie kwam was het koersverlies teruggelopen tot ruim 2 procent. Door de onzekerheid rond de overnamedeal en de onrust op de beurzen is de aandelenkoers van Twitter afgelopen maand al behoorlijk gedaald.