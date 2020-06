Muggenoverlast piekt vroeg door het warme weer

Het muggenseizoen is begonnen Beeld Getty Images

Volgens onderzoeker Sander Koenraadt van Wageningen University en Research profiteert het insect van het warme voorjaar, maar kan de droogte tot gevolg hebben dat de mug op sommige plekken juist veel meer aanwezig is en op andere minder, omdat de mug de eitjes in stilstaand water afzet. “Als die plekken er door de droogte minder zijn, kan het zijn dat er elders waar wél water is sterkere concentraties van muggen ontstaan.”

De muggenexpert is een van de initiatiefnemers van Muggenradar, een website waarop met behulp van de burger wordt bijgehouden waar de mug overlast geeft. Dat er relatief veel meldingen uit een bepaalde regio komen, is onderwerp van onderzoek. “Bekend is dat er een type huissteekmug is dat in de winter actief blijft en met name in stedelijk gebied veel voor komt. dat zien we ook aan de meldingen: die komen er uit steden als Amsterdam en Rotterdam ook in januari en februari al.”

Veertig soorten

De onderzoeker wil uitvogelen wat de verstedelijking, maar ook de vernatting van de natuur en de klimaatverandering voor effect heeft op de steekmuggenpopulatie. Daarvoor is de hulp van de burger onontbeerlijk: die wordt gevraagd niet alleen melding te doen, maar ook foto’s van de mug op te sturen. “Er zijn bijna veertig soorten.”



Het onderzoek is onderdeel van een nog groter onderzoek, waarbij ook wordt gekeken naar het overbrengen van virussen door muggen. Dat onderzoek staat onder leiding van viroloog Marion Koopmans, die momenteel het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus.

Het muggenonderzoek is, mede ook door de vertraging als gevolg van de coronacrisis, nog in de beginfase. Koneraadt; “Maar wat we uiteindelijk willen weten is of er meer risico is op infectieziekten die door muggen worden overgedragen. In Zuid-Europa hebben ze al met deze problematiek te maken en de vraag is of wij dat door de klimaatverandering ook krijgen.”

In Nederland was al wel sprake van een grote sterfte onder met name merels, die door de muggen het Usutu-virus kregen. “Maar dat ging van vogel op vogel. Interessant is natuurlijk of muggen ook virussen op mensen kunnen overbrengen.”