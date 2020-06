Motie over meer loon zorgpersoneel sneuvelt toch in Tweede Kamer

Lodewijk Asscher (PVDA) tijdens een actie van zorgverleners bij de Tweede Kamer. De actievoerders eisen een betere beloning voor zorgmedewerkers. Beeld ANP

Tijdens de stemming vond een incident plaats waarbij Asscher, een groot voorstander van de motie, niet op tijd in de zaal was omdat hij met een ander Kamerlid stond te praten. Toen Asscher alsnog de zaal instormde, was zijn beurt om te stemmen al voorbij.

Vorige week kwamen twee Kamerleden, van de coalitie en oppositie, ook te laat opdagen. Vandaag werd in het parlement voor de derde keer gestemd over de omstreden motie. De eerste twee keer was exact de helft van de parlementariërs, de complete oppositie, voorstander en de andere helft, de coalitiepartijen, tegen.

De afgelopen dagen zette de oppositie in de Tweede Kamer, met voorop de linkse partijen, de druk al flink op de ketel. In de achterkamertjes is geprobeerd om vooral leden van D66 en de ChristenUnie over te halen om ditmaal toch in te stemmen.

Maatschappelijke druk

Ook was er maatschappelijke druk, vanuit de zorg bijvoorbeeld. En tientallen bekende Nederlanders steunden een petitie waar de politiek werd gevraagd om achter de zorgverleners te gaan staan, die zo’n waardevolle bijdrage leveren tijdens de crisis.

De Kamerleden van de coalitiepartijen waren daar niet gevoelig voor. Zij vinden dat een discussie over extra loon thuishoort op de cao-tafel. Daarnaast zou de motie ook ruimte laten om bijvoorbeeld rijke medisch-specialisten nog meer geld te geven.

De leiders van PvdA en SP noemen deze argumenten ‘laf’ en ‘onzin’. Zij vinden het hoog tijd voor meer waardering voor zorgmedewerkers en dreigen het onderwerp ook de komende jaren op de agenda te houden, zelfs richting de verkiezingen volgend jaar maart.

Ontzettend stom dat door mijn eigen fout mijn stem niet telde. Uitslag was helaas sowieso negatief geweest: 71 voor, 73 tegen.



Alle reden om door te vechten voor meer waardering voor de zorgmedewerkers. — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) 23 juni 2020