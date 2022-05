Moslimgroepering geen ‘politiek-salafistische aanjagers’, NCTV moet rectificeren

MRWN is volgens eigen zeggen een ‘waakhond van de islamitische gemeenschap’. In een persbericht stelt de organisatie trots te zijn over de uitkomst. Beeld ANP / Rob Engelaar

Dit heeft het gerechtshof in Den Haag deze week bepaald in een kort geding. Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) kwam in verzet kwam tegen de beschuldiging die de NCTV in oktober 2020 had gepubliceerd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. In die analyse worden drie keer per jaar de risico’s op aanslagen in Nederland in kaart gebracht.

Het was voor het eerst dat de NCTV zich bij de rechter moest verantwoorden voor het noemen van een partij in een dreigingsanalyse. De uitspraak kan consequenties hebben voor toekomstige analyses.

Parlementaire onschendbaarheid

Eind 2020 had MRWN ook al een kort geding aangespannen bij de rechtbank in Den Haag, vanwege de passage uit het Dreigingsbeeld. De rechtbank zag toen geen reden voor rectificatie, omdat de analyse bestemd is voor de Tweede Kamer. Daarmee valt het onder de parlementaire onschendbaarheid en kan de rechter zich er niet in mengen, luidde het oordeel.

Het hof ziet dat anders, omdat het Dreigingsbeeld ook bedoeld is om het Nederlandse publiek te informeren. In tegenstelling tot de rechtbank gaat het hof daarom wel inhoudelijk op de zaak in. Het hof verwerpt het verweer dat MRWN ‘geen enkel verwijt’ wordt gemaakt. Er zou slechts zijn gesignaleerd dat MRWN onderdeel is van het organisatorische web van politiek-salafistische aanjagers.

Het hof noemt dit een ‘al te letterlijke lezing’, die eraan voorbijgaat dat de passsage MRWN in een ongunstig daglicht stelt, waardoor andere personen en organisaties kunnen afzien van samenwerking. In het arrest van afgelopen dinsdag concluderen de rechters dat de passage onrechtmatig is en dat er ‘geen feitelijke grondslag bestaat’ om MRWN in verband te brengen met extremisme, radicalisering en polarisatie en het verspreiden van onverdraagzaam en ondemocratisch gedachtegoed. NCTV moet binnen 14 dagen een rectificatie plaatsen.

Gezuiverd

MRWN is volgens eigen zeggen een ‘waakhond van de islamitische gemeenschap’. In een persbericht stelt de organisatie trots te zijn over de uitkomst van het hoger beroep. ‘Onze naam is door de rechtspraak gezuiverd. Walhamdoelilah!!!’ (God zij dank).

De NCTV werd in een conceptdagvaarding in 2020 door MRWN verweten de organisatie te criminaliseren. Het zou een ‘vergeldingsactie’ zijn voor het aan de kaak stellen van moslimdiscriminatie.

Het arrest is een nieuwe tegenslag voor de NCTV: de organisatie kwam de afgelopen maanden in opspraak door publicaties in NRC. Die krant meldde dat de NCTV in strijd met de wet online informatie verzamelde over burgers, activisten, politici en religieuze voormannen. Deze week berichtte de krant over vertrouwelijke rapportages van de NCTV aan gemeenten en politie, waarin werd gewaarschuwd voor de PVV en Denk.