Moslimgroepering eist rectificatie NCTV: ‘Onze toekomst staat op het spel’

Beeld Getty Images

Volgens een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is het voor het eerst dat de NCTV zich voor de rechter moet verantwoorden wegens het noemen van een partij in een dreigingsanalyse. Het gaat om het eerder dit jaar opgerichte Muslim Rights Watch Nederland, dat volgens eigen zeggen fungeert als ‘waakhond voor de islamitische gemeenschap’.

In de in oktober verschenen dreigingsanalyse duidt de NCTV Muslim Rights Watch Nederland aan als een organisatie van ‘politiek-salafistische aanjagers’. Zulke aanjagers verspreiden onverdraagzaam gedachtegoed, aldus de NCTV. Muslim Rights Watch (MRWN) ontkent dat en stelt dat het juist de democratische rechtsorde bevordert.

Op de eigen website stelt de organisatie dat er geen hoor en wederhoor is geweest en dat de NCTV weigert te rectificeren. ‘Gezien het feit dat de toekomst van MRWN op het spel staat, blijft er geen andere mogelijkheid over dan de rectificatie te eisen in een kort geding.’ De zaak staat gepland voor 10 december.

Imam

Een van de bestuurders van MRWN is imam Youssef Arkhouch. In 2018 kwam hij in opspraak in Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch riep een moskee op hem niet aan te stellen als imam vanwege zijn salafistische ideeën.

Marcouch bepleit al jaren een verbod van salafistische organisaties. Die gebruiken volgens hem het masker van de orthodoxie om de democratie en de rechtsstaat te verwerpen en geweld te legitimeren met een appèl op martelaarschap.

Arkhouch stapte met succes naar de rechter. Die bepaalde dat er onvoldoende grond was om hem op basis van Marcouchs definitie salafist te noemen.

Met MRWN wil Arkhouch opkomen voor de belangen van moslims, ‘die in Nederland steeds vaker in het verdomhoekje worden geplaatst’. MRWN stelt dat onder het mom van veiligheid en vrijheid van meningsuiting moslims in hun recht op godsdienstvrijheid worden beperkt.

Klacht bij VN

De organisatie meldt ook een klacht te hebben ingediend bij de Verenigde Naties tegen de parlementaire onderzoekscommissie (Pocob) die eerder dit jaar een rapport uitbracht over ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. Volgens de klacht was sprake van discriminatie door de selectieve oproep van getuigen en deskundigen, suggestieve vraagstelling en het verdraaien van feiten met het oog op politiek gewin.

Afgelopen zondag gaf Arkhouch in een live-uitzending op Facebook een toelichting op de activiteiten van MRWN. Hij zei toen dat moslims de voorbije jaren rechten hebben ingeleverd en dat de huidige generatie dat niet zou moeten pikken.