‘Moordmakelaar’ Iliass K. zwijgt over opdrachtgever: ‘Ik heb naasten’

Eind mei eiste het OM levenslang tegen Iliass K. voor het aansturen van drie liquidaties in 2014. Beeld ANP / ANP

In de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam kwam hij ook na aandringen van het Openbaar Ministerie niet over de brug. “Ik heb naasten en als ik dit ga roepen in een openbare zitting … Dat ga ik niet doen,” zei hij.

Eind mei eiste het OM levenslang tegen K. voor het aansturen van drie liquidaties in 2014 - waaronder die op Eggermont - en het geven van zeker twee moordopdrachten die nooit zijn uitgevoerd. De 34-jarige K., die tot dat moment alles had ontkend en verder had gezwegen, besloot daarop alsnog een boekje open te doen.

Bij de politie legde hij een reeks verklaringen af, waarin hij bekende deel te hebben uitgemaakt van de bende van de in 2014 zelf geliquideerde crimineel Gwenette Martha. Ook zei hij te hebben geweten van moordplannen. Maar bij de drie moorden waarvan hij is beschuldigd zegt hij geen actieve rol te hebben gehad. Directe betrokkenheid zou hij alleen hebben gehad bij de voorbereiding van een nooit uitgevoerde aanslag.

‘Opgelucht’

Maandag voelde voornamelijk de rechtbank hem urenlang aan de tand over zijn verklaringen, waarin hij met de beschuldigende vinger heeft gewezen naar een paar van zijn acht medeverdachten. Dat gebeurde in een verhoor dat zijn raadsman door een plotselinge ‘stapeling van veiligheidsaspecten’ rond zijn cliënt achter gesloten deuren had willen houden, een verzoek dat de rechtbank afwees en dat de advocaat buiten de rechtszaal niet wilde toelichten.

Volgens K. heeft hij door uit de school te klappen ‘voorgoed gebroken’ met het wereldje waarvan hij deel uitmaakte. “Ik verdien straf en weet dat ik een lange straf krijg. Maar ik ben opgelucht dat de banden zijn doorgesneden.”

K. bevestigde dat de bende na de dood van Martha mede onder leiding kwam te staan van de vorig jaar in een Spaanse cel aan een hartaanval overleden Dennis M., over wie hij honderduit sprak. Terughoudend was hij over de mede-opdrachtgever van in elk geval de aanslag die was gericht op de inmiddels tot levenslang veroordeelde Omar L., maar die Eggermont het leven kostte. Een naam noemen wilde K. niet, ‘maar ik hoop dat hij nog een keer wordt gepakt’.

Het OM beslist in november of de verklaringen van K. tot een lagere strafeis leiden.