Moordmakelaar Iliass K. terughoudend met verklaringen over ‘hogere’ criminelen

Iliass K. (rechts) was maandag voor het eerst in 3,5 jaar uitvoerig aan het woord in de rechtszaal. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

“Ik ga een hele lange straf krijgen. Ik verwacht heus niet dat ik er met tien jaar vanaf kom,” zegt de 34-jarige Iliass K. in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. “Maar ik wil straf krijgen voor de dingen die ik gedaan heb, niet voor de dingen die ik niet heb gedaan.”

Volgens het Openbaar Ministerie fungeerde K., die in het milieu ‘Lip’ genoemd wordt, als moordmakelaar binnen de criminele organisatie van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Nadat justitie levenslang tegen hem eiste, besloot hij te breken met de omerta. Hij legde een reeks verklaringen af bij de politie.

Maar toen hij onlangs over die getuigenverklaringen bevraagd zou worden door de rechtbank, deed Iliass K. een stap terug. Op advies van zijn nieuwe advocaat beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Na een aantal gesprekken met zijn raadsman, die nog steeds van mening is dat hij het best kan zwijgen, besloot K. alsnog overstag te gaan.

Voor het eerst in 3,5 jaar is Iliass K. maandag uitvoerig aan het woord in de rechtszaal.

Behoedzaam

Het was inderdaad de bedoeling om criminele rivaal Omar Lkhorf te liquideren in 2014, zo stelt K. Hij geeft toe dat hij deel uitmaakte van de criminele organisatie rondom de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Hij ontving maandelijks een bedrag van 2500 euro van de in 2014 van de aardbodem verdwenen Najib ‘Ziggy’ Himmich.

Hij verklaart bevriend te zijn geweest met medeverdachte Sourailie I. Hij verklaart over een gemeenschappelijke vakantie naar de Spaanse badplaats Marbella, waar I. een woning had. Over zijn relatie met Youssef A. en Anouar G.

Behoedzaam formulerend, zich nu en dan beroepend op zijn zwijgrecht, probeert Iliass K. aan de rechtbank uit te leggen in wat voor wereld hij leefde. Als er in onderschept berichtenverkeer gesproken wordt over een Skorpion-pistoolmitrailleur vertelt Iliass dat het wapen bedoeld was om iemand van een gouden ketting te beroven.

Slachtoffer

Wat opvalt in alle verklaringen is dat Iliass K. wel verklaart over mensen die inmiddels dood zijn of mensen die onder hem of op gelijke hoogte stonden binnen de criminele organisatie. Maar wanneer Khalid ‘oog’ J., volgens het OM een van de sleutelspelers in de groep, ter sprake komt, slaat K. ineens een andere toon aan.

“Er gaat een moment komen dat ik over hem ga verklaren,” laat Iliass K. aan de rechtbank weten. “Maar ik zie hem vooral als slachtoffer.” Dinsdag wordt K. opnieuw in de rechtbank bevraagd.