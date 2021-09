Moordenaar Hümeyra moet getuigen in zaak Nicky Verstappen

Een geblindeerde auto komt aan bij de rechtbank voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Jos B., die wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Beeld ANP

Dat zei de advocaat van B. vrijdag na afloop van een zitting in het hoger beroep van B. bij het hof in Den Bosch. Het hof wil Bekir E. tijdens de volgende zitting op 15 oktober horen.

Vught

“Flauwekul,” noemt advocaat Gerald Roethof de verklaringen van E., die eind juni is veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van Hümeyra. E. en B. zaten enkele maanden op dezelfde afdeling in de penitentiaire inrichting in Vught.

Volgens de advocaat-generaal heeft E. verteld dat hij met B. gesprekken heeft gehad. “B. heeft daarin volgens E. belastende uitlatingen gedaan in zijn eigen strafzaak,” zei hij tijdens de zitting. De 58-jarige Limburger is over deze nieuwe getuige onlangs opnieuw gehoord door de politie. B. noemde het verhaal volgens de advocaat-generaal ‘een groot duimzuig-verhaal’. “Precies,” reageerde B., en knikte toen de advocaat-generaal dit vertelde. De Limburger ontkent de uitlatingen ten stelligste.

Verklaringen

Advocaat Roethof van B. zet eveneens grote vraagtekens bij de verklaringen van Bekir E. “Hij is een jokkebrok en dan druk ik me beschaafd uit.” Volgens Roethof zou E. ook hebben verteld dat hij in een brief aan een medegedetineerde had geschreven over contact dat hij met Peter R. de Vries had. Die zou hem hebben aangeboden te helpen naar Turkije te gaan na zijn celstraf, maar vóór zijn tbs-behandeling. De advocaat van Bekir E. laat desgevraagd weten dat zijn cliënt geen contact heeft gehad met de in juli overleden misdaadverslaggever.

Het is de bedoeling dat de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep vanaf november gaat plaatsvinden.

Nicky Verstappen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match verdachte Jos B. in beeld. De Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky.