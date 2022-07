Mooi halfjaar voor KLM, ondanks chaos op Schiphol: ‘Maar we zijn er nog niet’

Beeld Brunopress

KLM is flink getroffen door de personeelschaos op Schiphol, die sinds de meivakantie tot lange rijen, vertragingen, annuleringen en zelfs opstootjes en stakingen van grondpersoneel leidde.

Om de problemen in de hand te houden legde de maatschappij voor de zomervakantie de verkoop van nieuwe vliegtickets al aan banden, en schrapte ze een flink aantal vluchten.

“We zijn bezig rust en stabiliteit te creëren,” zegt de nieuwe KLM-ceo Marjan Rintel. “Dat is ook nodig want de chaos uit de meivakantie was ook lastig voor veel KLM-collega’s. Is wat we nu doen nu goed genoeg? Nee, dat is het nog niet, maar het gaat elke week beter.”

De problemen beperken zich niet tot Schiphol. Ook elders in Europa en op Britse en Amerikaanse vliegvelden is sprake van personeelstekorten. “Het kost heel veel extra werk, waardoor het ook moeilijker wordt om terug te komen op een normaal serviceniveau.”

Personeel werven

De gevolgen van de personeelstekorten zullen volgens haar nog lang te merken zijn. “We zijn met man en macht bezig om personeel te werven, maar we moeten in de luchtvaart ook nadenken hoe we daar op langere termijn mee om gaan.”

Rintel bood KLM-passagiers eerder deze maand in een videoboodschap haar verontschuldigingen aan voor de kofferchaos op de luchthaven. “Mensen stonden lang in de rij en dan haalden ze soms hun vlucht nóg niet, maar zaten hun koffers wel op de vlucht. Of de koffers gingen niet mee, terwijl de mensen wel vlogen.”

De kosten lopen in de tientallen miljoenen. Alleen al tussen april en juli keerde moederbedrijf Air France-KLM 70 miljoen euro aan wettelijk verplichte compensatie uit aan gedupeerde reizigers.

Doordat KLM vluchten schrapte en minder tickets verkocht, zijn de problemen – en wachtrijen – beter in toom te houden. Zoals Schiphol voor de zomervakantie al had aangekondigd, wordt het aantal passagiers dat vanaf de luchthaven kan vertrekken, vanaf maandag weer verhoogd. Ook KLM zal dan haar capaciteit weer opvoeren.

Zwarte cijfers

Ondanks alle tegenslagen schreef KLM het afgelopen halfjaar opnieuw zwarte cijfers. Na een omzetstijging van 120 procent naar bijna 4,7 miljard kwam het bedrijfsresultaat uit op 266 miljoen euro. Bij Transavia verviervoudigden de passagierscijfers in Nederland en Frankrijk.

De Nederlandse maatschappij loopt daarmee opnieuw voor op zusterbedrijf Air France; dat schreef nog wel rode halfjaarcijfers, maar in het tweede kwartaal werden ook daar positieve cijfers genoteerd, dankzij de omhooggeschoten reizigersaantallen.

Ook moederbedrijf Air France-KLM leed over de eerste jaarhelft nog verlies, 228 miljoen euro op een omzet van 11,2 miljard, maar net als Air France zag het de cijfers gedurende het tweede kwartaal weer zwart worden.

Schuld teruggebracht

Het luchtvaartconcern heeft de afgelopen zes maanden vooral gewerkt aan het terugbrengen van zijn schulden, die in coronatijd fors opliepen. Met een aantal ingrepen, waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen, bracht Air France-KLM de schuld het afgelopen halfjaar met 2,2 miljard euro terug naar 6 miljard.

Zo loste KLM al haar coronaleningen af en wordt dit najaar begonnen met het terugbetalen van 1,5 miljard achterstallige belasting. Air France-KLM betaalde 1,6 miljard Franse staatssteun terug, met de belofte zo snel mogelijk meer af te lossen door dit jaar of volgend jaar opnieuw geld uit de markt op te halen.