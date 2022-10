‘Monopolist’ Schiphol stapt in luchthaven Maastricht. Een antwoord op de krimp?

De verkeerstoren op Maastricht Aachen Airport. Beeld ANP / ANP

Maastricht Aachen Airport, voorheen vliegveld Beek, verkeert al decennia in een bestaanscrisis. De luchthaven wordt vooral gebruikt voor luchtvracht, maar trekt ook lijnvluchten van prijsvliegers Ryanair en Wizz Air en is een van de thuisbases van vakantiemaatschappij Corendon Nederland.

Tot nu was het vliegveld eigendom van de provincie Limburg, die steeds opnieuw – tot nu toe tevergeefs – op zoek ging naar partners om het vliegveld uit het slop te trekken. Schiphol hield telkens de boot af, tot nu dus.

De omslag komt op het moment dat Schiphol wordt geconfronteerd met krimpplannen van het kabinet, die wil dat de luchthaven zestigduizend vluchten inlevert, en het zoveelste uitstel van de opening van Lelystad Airport, dat bedoeld is om vluchten van Schiphol over te nemen. “Indien hier de hand van de overheid achter zit met de agenda om krimp door te drukken, ben ik niet positief,” reageert Marnix Fruitema van branchevereniging Barin.

Alleenheerser

Schiphol neemt geen aandelen over van de provincie. “Wij willen dat de opbrengst direct naar de luchthaven gaat, niet naar de huidige aandeelhouder,” zegt een woordvoerder van Schiphol. Maastricht Aachen Airport geeft nieuwe aandelen uit, waarvan 40 procent naar Schiphol gaat. Het overheidsbelang verwatert daardoor.

Onduidelijk is nog of Schiphol, dat met de luchthavens van Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, Eindhoven en Lelystad vrijwel alleenheerser is in Nederland, de overname moet voorleggen aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). “Daar kijken we nu naar,” zegt een woordvoerder van Schiphol. In Nederland is straks alleen Groningen Airport Eelde geen onderdeel van Schiphol Groep.

Schiphol gaat nu met de provincie een reddingsplan opstellen voor het noodlijdende vliegveld. Er moet voor het jaareinde een investeringsplan komen, dat loopt tot 2035. Daarbij moet de hinder van de luchthaven omlaag en de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt worden.

Om een en ander te bekostigen komt er een fonds waaraan de provincie, de rijksoverheid, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven bijdragen. De provincie steekt daar minimaal 8,75 miljoen euro in.

Alternatieven voor krimp

Topman Steven van der Heijden van vakantiemaatschappij Corendon, dat zowel vanaf Schiphol als vanuit Maastricht veel vakantievluchten uitvoert, vindt het ‘logisch en vanzelfsprekend dat Maastricht een sterke partner krijgt’. “Het is belangrijk dat de toekomst van die luchthaven niet voortdurend ter discussie staat. Dat is niet goed. Ik hoop alleen dat de bijdrage van Schiphol niet bestaat uit de lange wachtrijen.”

Bang dat de nieuwe mede-eigenaar de tarieven zal verhogen, zoals onlangs tot woede van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gebeurde, is hij niet. “Dat speelt daar niet. Als er ergens veel concurrentie is, dan is het wel rondom Maastricht Aachen Airport.” Van der Heijden doelt daarmee op de nabijheid van luchthavens als Eindhoven Airport, Weeze en Düsseldorf in Duitsland, en Luik en Brussel in België.

Volgens Van der Heijden kan Maastricht een rol spelen bij de voorgenomen krimp van Schiphol. Als het aan het kabinet ligt, krijg Schiphol te maken met een flinke reductie van het aantal vluchten. Maar het is volstrekt onduidelijk hoe dat moet gebeuren.

Vrachtvluchten verplaatsen

Zo ziet hij mogelijkheden om vrachtvluchten van Schiphol naar Maastricht te verplaatsen, de tweede vrachtluchthaven van Nederland. “Dat maakt ruimte vrij voor passagiersvervoer op Schiphol.”

Maar directeur Maarten van As van ACN, de brancheorganisatie van luchtvrachtbedrijven, ziet dat niet snel gebeuren. “Ik verwacht niet dat Schiphol vrachtvluchten zal verplaatsen, dat mag Schiphol ook niet zomaar bepalen.” Dat bleek eerder al met plannen om vrachtvluchten naar Lelystad te dwingen die spaak liepen op Europese regels.

Wel verwacht hij dat Schiphol zal proberen vrachtbedrijven met aantrekkelijke tarieven te verleiden van Schiphol naar Maastricht te verhuizen, net zoals het van plan was vakantievliegers naar Lelystad te lokken. “Die discussie gaat gevoerd worden. Maar makkelijk is het niet. Er zitten veel vrachtloodsen van cargobedrijven op Schiphol.”

De luchtvrachtsector trok onlangs bij Schiphol aan de bel over de positie van het vrachtvervoer, zeker als dat ook nog eens moet krimpen. Van As: “Op Schiphol is al jaren een tekort aan slots, daar proberen we een oplossing voor te vinden.”

Dicht op elkaar

“Telkens als dat tekort opspeelt is er bij onze leden een voorkeur voor Maastricht en niet voor een vliegveld over de grens. Schiphol is een grote luchthaven met veel infrastructuur en veel verbindingen. Dat heeft voordelen. Maar Maastricht is klein en flexibeler, alles zit dichter op elkaar. Voor een aantal airlines is dat juist een pré.”

Met 435.238 passagiers en bijna 13.000 starts en landingen in pre-coronajaar 2019, is Maastricht Aachen Airport de vierde luchthaven van Nederland. En met 128.000 ton luchtvracht in 2021, is het na Schiphol het grootste vrachtvliegveld van ons land.

