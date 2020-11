Mondkapjesplicht: handhavers krijgen het voor de kiezen

Beeld Koen van Weel/ANP

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus schuift in Utrecht aan bij de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s. Ze zullen bespreken hoe de handhaving van de coronaregels de komende weken en maanden moet verlopen. Het overleg vindt plaats aan de vooravond van de invoering van de mondkapjesplicht: vanaf dinsdag 1 december is het dragen van een mondmasker in publieke binnenruimtes verplicht. Wie geen mondkapje draagt kan een boete krijgen.

Dit weekend ontstond onenigheid tussen de landelijke overheid en de regio’s. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaf bij het tv-programma Buitenhof aan dat de regio’s bij het kabinet tevergeefs hebben aangedrongen op een stevig plan van aanpak rond Black Friday, waarbij winkeliers klanten lokken met fikse kortingen. “De 25 burgemeesters hebben gezegd: doe er wat aan. Maar het kabinet heeft besloten om dat niet te doen.”

Drukte in winkelgebieden

Later op de dag ontkende het kabinet dat er gevraagd was om een verbod. Zo’n verbod zou bovendien juridisch moeilijk uitvoerbaar zijn. Aboutaleb krabbelde daarop enigszins terug, zondagavond laat. Hij zei dat er tijdens het Veiligheidsberaad van 9 november uitgebreid over vergaderd is. Daarbij is niet expliciet om een verbod gevraagd, maar het is ook niet uitgesloten, aldus Aboutaleb.

Hoe dan ook: de drukte leidde er dit weekend toe dat in diverse steden te veel mensen bij elkaar waren. De burgemeesters van Amsterdam en Maastricht riepen mensen zondag op om niet meer naar de winkelgebieden te komen. In Rotterdam gingen de winkels drie dagen achter elkaar eerder dicht wegens grote toeloop.

Verlenging maatregelen

Tijdens het overleg met de burgemeesters zal ook gekeken worden naar een mogelijke verlenging van de gedeeltelijke lockdown. Het besluit daarover maakt premier Mark Rutte formeel bekend tijdens een persconferentie op 8 december. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft al geadviseerd de regels niet verder te versoepelen. Ook premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Medische Zorg) laten doorschemeren dat de cijfers daar geen ruimte voor bieden.

Het aantal besmettingen lag de afgelopen zeven dagen iets lager dan in de week daarvoor, maar de daling gaat erg langzaam. Het RIVM waarschuwde dit weekend dat de tweede golf in dit tempo misschien wel tot maart aanhoudt. Zondag kwamen er 5609 besmettingen bij.

Iets beter gaat het in de ziekenhuizen. Er liggen nu ongeveer 1200 coronapatiënten op de verpleegafdeling. Op het hoogtepunt van de tweede golf – op 3 november – waren dat er 2200. Op de intensive cares voltrekt de verbetering zich langzamer. Daar liggen nu ruim 500 mensen met corona, op het hoogtepunt waren dat er ruim 600.