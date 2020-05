Mondkapjes straks in elke winkelstraat te koop: ‘We verwachten voldoende voorraad te hebben’

Een fietser in Amsterdam draagt een mondkapje. Beeld ANP

Vanaf vrijdag zijn de mondkapjes te bestellen in de webshop van Kruidvat en in loop van volgende week liggen ze in de schappen van de ruim 1000 filialen van Kruidvat. Bij zusterbedrijf Trekpleister zullen ze in de derde week van mei te koop zijn. Het gaat om niet-medische mondkapjes, benadrukt woordvoerster José Mes. Later deze maand gaan ze ook de katoenen mondkapjes – die te wassen en te hergebruiken zijn – verkopen.

Wat de prijs zal zijn, wil de woordvoerster van Kruidvat ‘uit concurrentieoverweging’ nog niet kwijt. “We zijn Kruidvat dus je mag erop rekenen dat we ze zo aantrekkelijk mogelijk zullen prijzen.” Om te voorkomen dat mensen massaal gaan hamsteren, stelt Kruidvat een limiet in. Iedere klant mag maximaal één doosje van de niet-medische mondkapjes kopen. “We verwachten voldoende voorraad te hebben, maar we willen wel dat zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken.” In één doosje zitten 20 wegwerpmondkapjes.

Maximum aantal pakjes

Ook bij Etos komen ze binnenkort in de winkels te liggen. “We mikken op zaterdag aanstaande in de winkel,” aldus een woordvoerster. Ook bij die drogisterijketen wordt een maximum ingesteld. Klanten mogen maximaal drie pakjes per keer kopen.



Hema hanteert een soepeler beleid. Ze verwachten veel animo en zullen het monitoren, laat een woordvoerster weten. Wanneer ze precies in de winkel liggen, kan ze nog niet zeggen, ‘maar ruim voor 1 juni,als ze verplicht worden in het openbaar vervoer’. En, zo benadrukt ze, het gaat niet om de medische maskers maar om gewone exemplaren.

Bij tal van online winkels en kledingwinkels zijn de mondkapjes ook al te koop. Bol.com laat weten de verkoop weer te hervatten, nadat het die eerder staakte, naar eigen zeggen ‘naar aanleiding van een oproep van de Nederlandse en Belgische overheid om zoveel mogelijk medische mondkapjes beschikbaar te stellen voor de zorg'.