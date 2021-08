Mondkapjes en anderhalve meter blijven verplicht op middelbare scholen

Beeld ANP

Naast de verplichte mondkapjes en afstandsregels, blijven middelbare scholen gebruik maken van zelftesten. Die kunnen onderwijsinstellingen preventief inzetten om besmettingen bij leerlingen en leraren zo snel mogelijk te signaleren. Daardoor kan fysiek onderwijs zoveel mogelijk doorgaan.

Het kabinet hoopt dat met het vaccineren van tieners de scholen veilig open kunnen blijven. Het RIVM meldde eerder dat de vaccinatiegraad onder tieners geboren in de jaren 2004 tot en met 2009 stijgt, maar dat die nog wel achterblijft op de rest van de bevolking. Zondag had 43 procent van hen een eerste vaccinatie gehad. Nog niet iedereen geboren in 2009 heeft een prik kunnen inplannen, omdat sommigen van hen nog 12 moeten worden dit jaar. Onder de 18- tot en met 25-jarigen heeft 64 procent een eerste vaccinatie gehad.

Om 19.00 uur zullen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge in een persconferentie toelichting geven over de coronamaatregelen voor na de zomermaanden.

Hoger onderwijs

Donderdag werd al bekendgemaakt dat in het hoger onderwijs wél versoepelingen zullen gelden: daar worden zowel de mondkapjesplicht als de anderhalvemeterregel afgeschaft. Dat betekent dat alle studenten weer zo veel mogelijk op locatie les kunnen krijgen. Wel zullen waarschijnlijk andere beperkingen gelden, zoals een maximum aantal studenten per collegezaal en richtlijnen voor ventilatie.