Mondkapje, temperaturen of quarantaine: de chaos in de luchtvaart is compleet

KLM stelt vanaf maandag het dragen van een mondkapje verplicht Beeld ANP

Bij KLM is vanaf maandag het dragen van mondkapjes aan boord verplicht. De maatschappij zag op voorspraak van haar eigen medische dienst lang niets in de noodzaak van zo'n maatregel, maar stond het gebruik onder de bemanning oogluikend toe. Het voorschrift geldt tot tenminste 31 augustus.

KLM doet de ingreep op eigen initiatief. Het dragen van mondkapjes aan boord van vliegtuigen is niet verplicht gesteld door de Nederlandse overheid, tenzij er een vermoeden is van besmetting. Wel moet de maatschappij passagiers zo veel mogelijk door de cabine blijven spreiden . Ook blijft het invullen van een gezondheidsverklaring voorgeschreven.

Temperaturen

Ook bij zustermaatschappij Air France zijn mondkapjes vanaf vandaag verplicht voor passagiers en bemanning. De Fransen gaan zelfs passagiers temperaturen voor ze aan boord stappen. De metingen worden vanaf maandag stapsgewijs ingevoerd. KLM is dat vooralsnog niet van plan, ook vanwege privacybezwaren en de twijfelachtige effectiviteit. Het RIVM liet eerder weten dat lichaamstemperatuur niet laat zien of een drager besmet is, hoogstens dat hij daardoor koorts heeft.

De brancheorganisatie van Europese luchtvaartmaatschappijen, Airlines for Europe (A4E), pleit inmiddels voor een uitzondering van de 1,5 meterregels aan boord van vliegtuigen omdat deze onrendabel zou zijn. Een aantal maatschappijen, waaronder A4E-lid Easyjet, houdt voorlopig de middenstoelen vrij in cabines waar zes stoelen op een rij staan. Daardoor is hoogstens tweederde van de zitplaatsen aan boord beschikbaar. Volgens de brancheorganisatie is een Europese vlucht gemiddeld pas rendabel als tenminste 77 procent van de stoelen is bezet.

Luchtfilters

Daarnaast zou afstand houden aan boord onnodig zijn. Volgens A4E is de atmosfeer in vliegtuigen vergelijkbaar met die in een operatiekamer omdat de cabine in de nieuwste generatie vliegtuigen elke drie minuten compleet wordt gezuiverd. Ook is de airconditioning voorzien van zogeheten hepafiltes die 99,99 procent van alle microben, waaronder een virus als covid-19, zouden wegfilteren.

Dat wordt beaamd door het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken: ‘risico’s op verspreiding van het virus in de cabine zijn beperkt door goede ventilatie en luchtfiltersystemen in vliegtuigen en de droge lucht aan boord’.

In de Britse luchtvaartsector ontstond afgelopen weekend enorme ophef over een overheidsmaatregel die passagiers die Groot-Brittannië binnenkomen verplicht twee weken in zelf quarantaine te gaan. Dat zal volgens de maatschappijen de animo om te reizen tot het nulpunt temperen.

In Nederland geldt alleen het ‘dringende advies’ 14 dagen in quarantaine te gaan als de reis uit een ‘hoog risicogebied’ afkomstig is. De bemanning is daarvan uitgezonderd.