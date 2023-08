Mona Keijzers vertrek is zoveelste klap voor worstelend CDA: wie trekt de partij nog uit het slop?

Mona Keijzer hield het onlangs voor gezien bij het CDA. Beeld ANP

Sinds vorige week past Mona Keijzer in hetzelfde rijtje als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Dat zijn totaal verschillende politici natuurlijk, met ieder een eigen levensloop en carrière, maar wat hen verbindt: ooit waren ze van het CDA.

Van der Plas kreeg in 2018 nog een onverkiesbare plek op de CDA-lijst voor de gemeenteraad van Deventer en won afgelopen maart de Statenverkiezingen met haar eigen BBB. Omtzigt vertrok in 2021 bij het CDA en beraadt zich nu op de oprichting van een eigen beweging, volgens opiniepeilers kan hij zomaar de grootste worden. Een recente lijmpoging van het CDA met Omtzigt mislukte. En nu is dus ook Keijzer weg als lid, naar verluidt uit onvrede over de interne lobby voor de kandidatuur van Hubert Bruls als nieuwe CDA-leider. Al noemt de Nijmeegse burgemeester dat zelf ‘niet aan de orde’.

Klap

Keijzers exit is hoe dan ook de zoveelste klap voor de partij-in-doodsnood. Het CDA moet na het aangekondigde afscheid van Wopke Hoekstra op zoek naar zijn derde leider in drie jaar tijd. Irrelevantie dreigt bij de Tweede Kamerverkiezingen van november.

“Het is klote,” reageert Gabriëlle Heine, CDA-fractieleider in de Maastrichtse gemeenteraad en sympathisant van Keijzer. “Ik richt me op mijn raadswerk hier, ik ga voor het landelijke CDA geen moeite meer doen in de campagne,” meldt Heine resoluut. Hoewel Keijzer er niet voor in was, zou ze een ideale lijsttrekker zijn, vindt Heine: “In het zuiden klinkt altijd wat meer de roep om een sociaal-conservatieve kandidaat.”

Keijzer bediende als CDA’er de conservatieve vleugel die de middenpartij graag ook koestert. Lichtpuntje was daarom de mededeling dat Keijzer zou meeschrijven aan het CDA-partijprogramma voor de Europese verkiezingen. Dat gaat dus niet door. “Het is niet leuk als mensen de partij verlaten,” zegt voorzitter Kevin Klinkspoor van de jongerenafdeling CDJA. “Keijzer vertegenwoordigt natuurlijk echt een deel van onze achterban.”

Derk Boswijk heeft zich opgeworpen als kandidaat-lijsttrekker. Beeld ANP

Het lijkt onmogelijk om die kiezers op korte termijn terug te veroveren. Maandag wordt duidelijk wie het CDA zal leiden bij de verkiezingen. Die lijsttrekker moet een frisse start maken na traumatische jaren vol leiderswissels, ruzies en slechte verkiezingsresultaten, maar treft ook nu nog verdeeldheid en gemopper aan. Intern is het bij het CDA soms nog altijd een slagveld.

Over het late aanwijzen van een kandidaat - een verantwoordelijkheid van het partijbestuur - heerst onbegrip. En een oud-minister klaagde vlak voor de kabinetsval nog over laksheid bij de CDA-top: “We zitten in een existentiële crisis en ik proef die urgentie niet bij de partijtop.” CDJA-voorzitter Klinkspoor hoopt dat de partij een ‘frisse kandidaat’ selecteert, iemand met ‘bravoure en moed’. “We moeten echt een vernieuwd CDA neerzetten.”

Henri Bontenbal strijdt mogelijk met Boswijk om het lijsttrekkerschap. Beeld ANP

Tweede Kamerleden Derk Boswijk (34) en Henri Bontenbal (40) hebben zichzelf gemeld voor het leiderschap, meldden ingewijden eerder. Boswijk maakte de afgelopen jaren naam als defensie- en landbouwwoordvoerder, Bontenbal vertolkt het CDA-geluid als het gaat om klimaat- en energie.

Als een van beiden het inderdaad wordt, zal het uiterst ingewikkeld worden om zich ertussen te vechten in een drie- of zelfs vierstrijd die zich aftekent tussen VVD, PvdA/GL, BBB en mogelijk daarbij nog Omtzigt. Zie daar maar eens tussen te komen bij het grote publiek met een nog onbekende CDA-kandidaat.

Al geloven CDA’ers dat het kan. Daarvoor kijken ze door een roze bril naar de partijhistorie. Ruud Lubbers wist in de jaren tachtig te verrassen en werd premier, Jan Peter Balkenende zorgde voor de tweede ‘wederopstanding’ in 2002, toen hij als grote onbekende iedereen verraste en de grootste werd.

Waarom zou bij wijze van spreken iemand als Henri Bontenbal dat niet ook kunnen, klinkt het hier en daar hoopvol. Voormalig partijstrateeg Jan Schinkelshoek denkt dat het mogelijk is. “Ik blijf geloven in het CDA-verhaal van verbinding en fatsoen. Het kàn!”