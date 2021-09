Mona Keijzer verlaat landelijke politiek na ontslag als staatssecretaris

Beeld ANP

Dat meldt het CDA in een verklaring. ‘In navolging van de gebeurtenissen dit weekend heeft Mona Keijzer het besluit genomen om haar Tweede Kamerzetel na overleg met de Tweede Kamerfractie per direct ter beschikking te stellen. Dit betekent dat Henri Bontenbal namens het CDA weer zal terugkeren in de Tweede Kamer,’ meldt de partij maandagochtend. Dat is een opsteker voor het CDA: als Keijzer haar zetel zou meenemen, telde de partij nog maar dertien Kamerleden.

Volgens de partijtop heeft Keijzer besloten te stoppen ‘na goed overleg met de Kamerfractie’. ‘Ik respecteer het besluit en wil Mona enorm bedanken,’ meldt partijleider Wopke Hoekstra. Na maandenlang ‘stil verzet’ tegen de coronakoers pakte Keijzer zaterdag de megafoon. In een groot interview in De Telegraaf haalde ze uit naar de coronapas, daarmee doorbrak ze de ‘eenheid van kabinetsbeleid’ en kreeg ze ontslag.

Tumult

Ook binnen de fractie zou dat tot tumult leiden, de CDA-fractie stond wel achter de kabinetskoers. Partijleider Hoekstra lijkt niet te ontkennen dat Keijzer onder druk van Kamercollega’s haar conclusies trok: “Natuurlijk doe je dit in overleg,” zei hij voor aanvang van nieuw formatieoverleg vanochtend. “We hebben er als fractie intensief over gesproken. En we hebben geconcludeerd dat het niet mogelijk is voor Mona om een ander standpunt uit te dragen.”

Hij betreurt het dat Keijzer zich niet kon vinden in de kabinetslijn. “Ze heeft besloten een andere koers te varen dan het kabinet als het gaat om beleid, dat vind ik jammer. Maar haar besluit heb ik te respecteren. Het kabinet moet met één mond spreken. Er mogen discussies zijn, zeker als iets de maatschappij raakt, zoals corona en het beleid van het kabinet. En ik heb heel ver met haar gepraat de afgelopen maanden, in volle vriendschap. We zullen uitstekend contact houden.”