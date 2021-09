Mona Keijzer uit het kabinet gezet na kritiek op coronapas

Beeld ANP

“Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?,” zei de CDA-politica in een interview met De Telegraaf. Ze wees op de hoge vaccinatiegraad en vindt het ‘niet uit te leggen’ dat mensen via de pas moeten laten zien gevaccineerd of getest te zijn om toegang tot een café of restaurant te krijgen.

De harde kritiek van Keijzer op de coronapas, is op het Binnenhof als een bom ingeslagen. Kamerleden vragen zich af of het kabinet nog wel met één mond spreekt en willen opheldering. Ook in het CDA klinkt harde kritiek op Keijzer. Partijgenoten zeggen op Twitter zich te ‘schamen’ en vinden dat haar uitlatingen ‘te denken’ geven.

Onhoudbaar

Hoewel CDA-toppers als Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus vooralsnog niet thuis geven, hielden Haagse bronnen er al rekening mee dat Keijzers positie als staatssecretaris onhoudbaar was geworden.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, noemt de uitspraken van Keijzer ‘zeer ongelukkig’. “Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Dat ze juist vandaag met deze uitspraken komt kan ik niet begrijpen, en dat heb ik haar ook persoonlijk laten weten. Er is genoeg gedebatteerd de afgelopen weken. Als ik als burgemeester vandaag tekeer zou gaan en zou gaan roepen dat het niet gaat werken, zou dat ook een heel slecht signaal zijn.”

Wat Bruls het meeste stoort, is dat de zogeheten ‘eenheid van beleid’ ernstig geschaad is. “Er wordt nu twijfel gezaaid. Dat werkt niet motiverend voor al die handhavers en ordebewakers die vandaag aan het werk zijn. En ook voor ondernemers. Ik ben er echt van overtuigd dat de overgrote meerderheid het gewoon netjes wil doen. Maar we gaan met opgeheven hoofd verder, en laten ons niet afleiden door de paar schreeuwlelijkerds die het anders willen.”

Uitgerekend op de dag dat Nederlanders alleen met een coronatoegangsbewijs nog naar de kroeg, een restaurant of naar het theater mogen, stelt Keijzer die verplichting openlijk ter discussie. “Je zal nu maar De Jonge of Grapperhaus zijn en die maatregel moeten handhaven,” zegt een betrokkene.

Eenheid van het kabinetsbeleid is een van de basisbeginselen waarop de regering stoelt. Ministers mogen achter gesloten deuren van mening verschillen in de ministerraad, maar zodra eenmaal een besluit is genomen worden bewindspersonen geacht dit uit te dragen. Indien zij van mening zijn dat ze dit besluit niet voor hun rekening kunnen nemen en er geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, dan rest hen maar één ding: ontslag aanvragen.

Ik schaam me als CDA'er diep voor het gedrag van deze mevrouw.

Je kunt niet "een beetje" lid van het kabinet zijn @MonaKeijzer. https://t.co/VWbX7nUNCx — Relus Breeuwsma (@RelusBreeuwsma) 25 september 2021