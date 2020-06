Mona Keijzer mengt zich in de strijd voor CDA-lijsttrekkerschap

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat mengt zich in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Beeld ANP

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte donderdag bekend een gooi te doen naar het lijsttrekkerschap. Minister van Financiën Wopke Hoekstra gold tot voor kort als de grootste kanshebber op het lijsttrekkerschap, maar hij liet vorige week weten zich niet kandidaat te zullen stellen.

Ontbijttafel

Keijzer zegt tegen De Telegraaf dat ze zondag aan de ontbijttafel de knoop heeft doorgehakt. Maar ze heeft wel getwijfeld over haar keus. “Ik heb het al een keer eerder gedaan. Het is een achtbaan. Iedereen vindt wat van je.” Keijzer denkt wel dat ze De Jonge de loef kan afsteken. “Ik maak zeker kans. Ik sluit helemaal niet uit dat ik van hem win.”

De 51-jarige Keijzer roept vrouwen binnen de partij op op haar te stemmen. Ze vraagt zich af hoe het kan dat vrouwen in de top van de politiek en het bedrijfsleven zijn ondervertegenwoordigd. Volgens haar moeten vrouwen elkaar meer steunen. “Hugo is natuurlijk een ongelooflijke knapperd. Maar, lieve CDA-vrouwen, het is echt tijd dat onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat ook een vrouw de leiding kan hebben over het CDA.”

Keijzer, nu staatssecretaris van Economische Zaken, ging in 2012 ook al de strijd aan om het lijsttrekkerschap van de partij. Ze verloor toen van Sybrand Buma en kwam op plek twee van de kandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen.

CDA-leden mogen begin volgende maand stemmen over de nieuwe lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Tot 24 juni kan iedereen zich melden als kandidaat-lijsttrekker.