Mohamed Ihattaren opgepakt op verdenking van ‘mishandeling vriendin’

Beeld Erik Pasman

Diverse media berichten dat het zou gaan om de mishandeling van zijn vriendin, met wie Ihattaren sinds een paar maanden weer samen zou zijn. De politie wil de aard van het misdrijf niet bevestigen. “Maar je wordt niet zomaar aangehouden. Het gaat hier om iemand die wel vaker iets doet,” zegt een woordvoerder.

De profvoetballer – die op de dag van zijn arrestatie zijn 21ste verjaardag vierde – zit al langer in de problemen. Hij speelde vorig jaar langere tijd niet bij Ajax vanwege bedreigingen aan zijn adres. Die zouden voortkomen uit zijn relatie met influencer Yasmine Driouech. In september, vlak nadat hij zich met haar had verloofd, brandde de Porsche Panamera van Ihattaren uit in Utrecht. De twee gingen uit elkaar, maar zouden sinds enige tijd weer samen zijn.

Juventus

De huidige zaak houdt geen verband met zijn eerdere arrestatie in november. Toen werd Ihattaren beschuldigd van een bedreiging. Het zou gaan om een ‘zaak van geruime tijd geleden die nog bij de politie in onderzoek is’, stelde zijn advocaat Sander Janssen toen. Volgens Janssen kende de ex-PSV’er een ‘veelbewogen periode’, maar had hij de laatste tijd ‘de weg weer naar boven gevonden’.

Ihattaren doorliep de jeugdopleiding van PSV, voordat hij in de zomer van 2021 de overstap maakte naar Juventus. De Italiaanse topclub verhuurde hem direct aan Sampdoria, waar hij al snel weer vertrok. Hij arriveerde vervolgens met een grote trainingsachterstand bij Ajax, met het voornemen om weer iets van zijn carrière te maken. De Utrechter begon veelbelovend aan de voorbereiding op het seizoen, maar vanwege privéredenen kwam hij lange tijd niet meer op de club. Ajax, de politie en de zaakwaarnemer van Ihattaren wilden nooit op die berichten reageren.

Toekomst ongewis

Ihattaren is op dit moment contractspeler van Juventus. Na zijn mislukte uitstap naar Ajax moest hij zich daar weer melden en hij zou daar ook daadwerkelijk weer aan het trainen zijn gegaan, zij het nog ver weg van het eerste elftal. De speler had van de club tijdelijk vrijaf gekregen om in Nederland te verblijven.

Ihattaren staat in Italië nog tot medio 2025 op de loonlijst, maar zijn sportieve toekomst is volledig ongewis. Afgelopen winter waren er nog clubs in het Midden-Oosten voor hem in de markt, maar een contract kwam niet rond.