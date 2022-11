Mohamed Ihattaren gearresteerd na ernstige bedreiging

De auto van Mo Ihattaren, die eind september in Utrecht in brand werd gestoken. Beeld Koen Laureij/NL Beeld

Dat wordt bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk.

Niet op juiste spoor

Ajax nam eind oktober afscheid van de veelbesproken Ihattaren, nadat de club er niet in was geslaagd de talentvolle voetballer weer op het juiste spoor te krijgen. De speler had het voetbal eerder achter zich gelaten vanwege een donkere periode na het overlijden van zijn vader, waarin hij maandenlang slecht sliep, amper at en ‘doodongelukkig’ was.

In de voorbereiding op dit seizoen ging het opnieuw mis met Ihattaren. Hij overtuigde op trainingen en in oefenduels, maar raakte geblesseerd. Privéproblemen wierpen hem vervolgens ver terug. De Telegraaf meldde dat de voetballer werd bedreigd vanuit het criminele circuit en dat hij daarom uit veiligheidsoverwegingen niet bij Ajax kon trainen.

Eind september werd in de Utrechtse wijk Kanaleneiland de Porsche van Ihattaren in brand gestoken. De voetballer reageerde via sociale media laconiek op het voorval: ‘Jaloezie heerst in de lucht. Gelukkig is materiaal makkelijk vervangbaar.’

