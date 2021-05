Mogen we weer op vakantie? Vijf vragen over het nieuwe reisbeleid

Toeristen op Ibiza in augustus 2020. Beeld Getty Images

1. Voor welke landen verandert het reisadvies?

Het advies van Buitenlandse Zaken verandert vanaf 15 mei voor Portugal, IJsland, Finland, de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca), een aantal Griekse eilanden (onder meer Rhodos, Kos en Lesbos) en zo goed als zeker ook voor de Canarische eilanden, Bonaire en Curaçao. Die plekken krijgen dan kleurcode geel of groen. Voor gele landen geldt: reizen mag, maar wees alert. In groene landen zijn de coronarisico’s klein.

Eind vorig jaar kregen alle landen wereldwijd een ‘oranje’ reisadvies. Dat houdt in dat het kabinet niet-noodzakelijke reizen ernstig afraadt. Voor veel landen blijft dat advies staan.

De verwachting is dat er snel meer gele gebieden op de wereldkaart zullen bijkomen. Het kan ook zo zijn dat landen weer van geel naar oranje verspringen. In dat geval heb je dus weer te maken met een ander risiconiveau en bijbehorende regels.

2. Ik kan dus een vakantie boeken naar een geel of groen land?

In principe wel. Maar ook in landen die geel of groen zijn, gelden er vaak nog coronamaatregelen, zoals een avondklok, mondkapjesplicht en een quarantaineperiode. Die maatregelen verschillen per land. Zo moet je bijvoorbeeld in een geel Portugal straks alsnog veertien dagen in quarantaine als je aankomt.

Houd dus rekening met een ander soort vakantie dan je gewend bent. ‘Ook daar waar vakantiereizen niet langer worden afgeraden, een vakantie of reis is niet hetzelfde als vóór de pandemie,’ meldt de Rijksoverheid.

Reizigers overhandigen hun negatieve PCR-coronatest bij de incheckbalie op Schiphol. Beeld ANP

3. Hoe zit het met testen voor, tijdens en na mijn reis?

Als je nog niet gevaccineerd bent, dan is de kans is groot dat je vakantie begint met een (negatieve) PCR-coronatest. Zo’n test is vereist voor bijvoorbeeld Griekenland en de Spaanse eilanden Ibiza en Mallorca. Zo’n test kost vaak meer dan 100 euro. Het voorstel van de Europese Commissie om de PCR-test verplicht gratis te maken, lijkt het niet te redden.

De EU werkt ondertussen ook aan een digitale reispas. Die moet het over een paar weken makkelijker maken om binnen de Europese Unie te reizen. Dit zogeheten Digital Green Certificate geldt voor mensen met een vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of immuniteit.

Bij terugkomst uit landen die kleurcode geel of groen hebben gekregen, hoef je in Nederland geen negatieve testuitslag meer te laten zien of in quarantaine. Kom je terug uit een oranje land, dan moet je nog wel tien dagen thuisblijven.

4. Dus we zijn weer welkom in andere Europese landen?

Op bepaalde plekken nog niet. Dat het Nederlandse kabinet besluit dat reizen weer kan, betekent niet dat andere landen ons automatisch graag weer willen ontvangen. Omdat onze besmettingscijfers nog steeds hoog zijn, kan het zijn dat sommige landen Nederlanders blijven weren.

Op dit moment zijn in bijvoorbeeld Frankrijk, Hongarije, Noorwegen, Oostenrijk en Tsjechië toeristen uit Nederland nog niet welkom. In de landen waar het reisadvies nu wordt versoepeld, zijn Nederlandse toeristen wel welkom, maar krijg je vaak ook te maken met maatregelen.

Toeristen komen aan op Kos, juni 2020. Beeld REUTERS

5. Ben ik wel verzekerd in een geel land?

Als je naar een gebied gaat met een geel reisadvies, dan biedt je reisverzekering volgens het Verbond van Verzekeraars gewoon dekking voor de zaken waarvoor je normaal ook bent verzekerd. Maar de situatie in een land kan snel veranderen.

Wanneer het aantal besmettingen toeneemt en het reisadvies van de overheid op oranje gaat, dan verwacht je verzekeraar dat je het gebied zo snel mogelijk verlaat. ‘Als je geen actie onderneemt, dan loop je kans dat je niet meer gedekt bent door je reisverzekering,’ schrijft het Verbond van Verzekeraars op de eigen website. ‘Neem daarom altijd contact op met je reisverzekeraar als je van mening bent dat je het gebied niet op een veilige manier kunt verlaten.’