Mogelijke halfbroer Anne Frank gestorven zonder uitsluitsel over zijn afkomst

Raphael-Maria Goldstein in 2019. Beeld Rink Hof

Vanwege zijn afkomst wilde de als kind geadopteerde Goldstein een Joodse begrafenis krijgen. Een Duitse rabbijn heeft geprobeerd uit te zoeken of hij daadwerkelijk van Joodse afkomst is, maar kon dit niet vaststellen. Het veronderstelde vaderschap van Otto Frank is ook nooit geverifieerd.

Goldstein, geboren op 26 februari 1949, zou op zijn dertigste van zijn Hongaarse moeder, Esther Goldstein te horen hebben gekregen dat hij een zoon is van Otto Frank. Zijn alleenstaande moeder heeft hem dat op haar sterfbed verteld. Goldstein verbleef tot zijn derde bij zijn moeder in Amsterdam, die volgens hem een Auschwitzoverlevende is. Zijn moeder stond hem als kleuter af aan een katholiek gezin in Duitsland omdat zij de jongen niet kon verzorgen.

Hartsvriendin

Het Parool heeft in 2018 zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergrond van Goldstein maar kon niet vaststellen of hij daadwerkelijk een zoon van Otto Frank is. Ook de zoektocht naar de identiteit van zijn moeder liep spaak.

Goldstein kreeg de afgelopen jaren steun van Jacqueline van Maarsen, de hartsvriendin van Anne Frank. Zij heeft hem een aantal malen ontmoet en geloofde het verhaal van prof.dr. Raphael-Maria Goldstein, afdelingsleider Filmdrama van de gerenommeerde Ruhrakademie in het Duitse Schwarte, een voorstad van Dortmund. “Er hangt dezelfde sfeer om deze man heen als Otto Frank. Aardig en bescheiden,” aldus Van Maarsen.

Goldstein was docent aan verscheidene filmacademies, onder meer de Filmschauspielschule in Berlijn, de Elfriede Ott Akademie in Wenen en de Musikhochschule in Salzburg.

Birsfelden

Goldstein zou in 1979 contact hebben gehad met Otto Frank in diens Zwitserse woonplaats Birsfelden maar die zei niets voor hem te kunnen doen.

Onderzoek naar de Joodse moeder door de plaatselijke Duitse rabbijn waar Goldstein contact mee had, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er is niet gebleken dat Goldstein, die door zijn adoptieouders Norbert Hans Burger werd genoemd, Joods is. Hij zal daarom niet op een Joodse begraafplaats worden begraven. Waar en wanneer de uitvaart is, is nog niet bekend.

Van Maarsen (92) is verrast door het overlijden. “Ik ben altijd in zijn verhaal blijven geloven. Ik vind het zo zielig voor hem. Hij was er zo zeker van dat zijn moeder Esther Goldstein en zijn vader Otto Frank was. Maar nu het niet is aangetoond dat hij een Joodse moeder heeft, kan hij geen Joodse begrafenis krijgen.”