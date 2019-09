Mogelijk toch extra geld voor lerarentekort

Minister-president Mark Rutte toont de replica van Rembrandts De terugkeer van de verloren zoon, een verwijzing naar het evangelie van Lucas, dat aan hem in de Kamer werd overhandigd door SGP-leider Kees van der Staaij. Beeld ANP

Over extra geld voor het aanpakken van het lerarentekort in het onderwijs valt absoluut te praten, stelde D66-voorman Rob Jetten gisteren ­tijdens de Algemene Beschouwingen. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zei ‘te willen kijken of er meer geld nodig is’. Hij wil wel eerst zeker weten of extra geld scholen ook echt helpt meer leraren aan te nemen. Er zijn er immers gewoon niet genoeg.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma zei dat ook moet worden gekeken naar geld dat nu nog bij scholen op de plank ligt voordat er meer geld bij komt. Ondanks al die slagen om de arm is in coalitie­kringen te horen dat er de komende maanden ruimte is om extra geld vrij te maken. De onderwijsbegroting wordt later dit jaar pas vastgesteld.

Tekorten in de samenleving

Op Prinsjesdag viel op dat in de begrotingsplannen geen extra geld voor onderwijs wordt uit­getrokken. De regeringspartijen zijn sinds de Statenverkiezingen van dit voorjaar hun meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Om voor hun plannen in de senaat steun van de oppositie te krijgen, zullen ze die hier en daar tegemoet moeten komen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft al gezegd tegen de onderwijsbegroting te stemmen als er niet meer geld op tafel komt. “U zoekt draagvlak, hier ligt het,” zei hij tegen Dijkhoff in het debat.

De oppositie was gisteren kritisch over de dreigende kortingen op pensioenuitkeringen komend jaar. Veel pensioenfondsen hebben door de lage rente te weinig geld in kas om ook de uitkeringen in de toekomst te kunnen garanderen. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders zei dat dat niet te verkopen is nu het kabinet zoveel geld overhoudt.

Het kabinet heeft al aangegeven te willen kijken of kortingen kunnen worden voorkomen. “Maar we gaan niet iets doen waarbij we latere generaties met de problemen opzadelen,” zei Heerma.

Vrijwel de hele oppositie had er kritiek op dat het kabinet miljarden op de begroting overhoudt, terwijl er in de samenleving tekorten zijn. “Leg het dan maar eens uit dat leerlingen geen leraar voor de klas hebben,” zei GroenLinksleider Jesse Klaver.

In vergelijking met voorgaande jaren hadden de partijen gisteren opvallend weinig te mopperen. Dat is ook lastig als het kabinet met een begroting komt waarin veel zaken staan die de oppositie ook graag wil: lastenverlichting en extra geld voor de publieke sector stonden bij bijna alle partijen boven aan het verlanglijstje.

Bedragen ontbreken echter vooralsnog. De regeringspartijen leggen de bal behendig bij Rutte, die het vandaag mag uitvechten. Daarbij zal Rutte ook worden gedwongen zijn geruchtmakende oproep aan bedrijven om de lonen fors te verhogen, opnieuw te bezien. Het kabinet heeft voor komend jaar de verlaging van de winstbelasting uitgesteld. Als het aan D66 ligt, blijft nog een jaar uitstel als dreigement boven de markt hangen. Ook het CDA voelt wel voor zo’n stok achter de deur. “Het is heel verstandig de druk erop te houden,” aldus fractieleider Heerma.

Debat op hoofdlijnen

GroenLinksleider Klaver zette zich in een opvallend betoog af tegen de ‘scorebordpolitiek’, waarbij het vooral draait om het ‘winnen’ van een debat. “Het zoeken naar de zwakke plek is niet de manier waarop we Nederland verder krijgen,” zei hij.

Klaver vindt dat er vaker een debat over hoofdlijnen moet worden gevoerd, zonder dat partijen zich al hebben ingegraven via uitonderhandelde compromissen die geen millimeter speelruimte laten. Ook D66’er Jetten stelde dat ‘de politiek de grote vraagstukken niet uit de weg moet gaan’.

Het was in zekere zin een triomf voor Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie beklaagde zich vorig jaar dat het belangrijkste debat van het jaar te vaak helemaal voorgekookt is waarbij van tevoren al vaststaat dat er voor de oppositie niets te halen valt.