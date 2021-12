Mogelijk toch een week eerder kerstvakantie op basisscholen

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moeten leerlingen vanaf groep 6 mondkapjes dragen als ze niet op hun plek zitten. Beeld ANP

Dinsdag neemt het demissionaire kabinet formeel een besluit over het coronapakket van de komende weken, ‘s avonds is er weer een coronapersconferentie. Het OMT vindt het al langer verstandig om de kerstvakantie met een week te verlengen. Met een laatste schooldag op 24 december, vlak voor de feestdagen, ligt het risico op de loer dat kinderen het virus meenemen van het klaslokaal naar de kerstboom bij opa en oma. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ blijven, biedt dan virologisch meer veiligheid.

Ook maakt het demissionaire kabinet zich zorgen om de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. “Over die variant weten we nog weinig, maar wat we er wel over weten is weinig geruststellend,” zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge maandag.

Schoolbesturen en ouders zijn in nipte meerderheid tegen een vervroegde vakantie. “Maar we moeten alles afwegen, dat doen we dinsdag,” zei De Jonge verder. Vooruitlopen op de uitkomst daarvan, wilde hij niet. Hij liet wel doorschemeren dat het kabinet een vroegere kerstvakantie ernstig overweegt.

Stevige discussie

Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie is over de langere vakantie: “Al weken raadt het OMT het aan, dus je moet wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch voor bent.” Toen wilde het kabinet er nog niet aan, omdat het de scholen alleen eerder wil sluiten als het echt niet anders kan.

Vorige week benadrukte onderwijsminister Arie Slob (CU) nog maar eens dat de scholen openhouden het absolute streven blijft. “Veel leraren zeggen ook: houd de scholen open. Dat is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie.” Veel kinderen hebben al leerachterstanden door eerdere schoolsluitingen.

De Jonge begrijpt dat veel scholen in de problemen komen met de planning, mocht het besluit dinsdag vallen. “Maar we zeggen al een paar weken dat we hier aan denken,” aldus de minister.