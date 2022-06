Mogelijk jarenlang geen trein naar Londen door verbouwing Amsterdam Centraal

De Eurostartrein op Amsterdam Centraal. Beeld ANP

Tijdens de verbouwing kan geen gebruik worden gemaakt van de speciale vertrekhal van de Eurostar op perron 15b, waar de Eurostartreinen naar België, Frankrijk en Groot-Brittannië aankomen en vertrekken.

De plek waar de vertrekhal nog maar een paar jaar staat, is nodig als bouwwerf. Daarnaast worden ook sporen en wissels vervangen, waardoor de capaciteit van Amsterdam Centraal jarenlang beperkt zal zijn.

In de speciale vertrekhal vinden de noodzakelijke veiligheidscontroles plaats en – voor reizigers naar het Verenigd Koninkrijk – de paspoortcontrole. Eurostar was juist van plan in september een vierde dagelijkse rit naar Londen toe te voegen.

Een alternatieve vertrekhal is volgens de staatssecretaris ‘niet zomaar voorhanden’. Dit kan volgens Heijnen betekenen dat er tijdens de jarenlange verbouwing geen Eurostartreinen vanuit Amsterdam kunnen vertrekken naar Londen. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden op en rond Centraal pas in 2028 klaar.

‘Onacceptabel’, vindt Heijnen. ‘De Eurostar is belangrijk voor de internationale treinreiziger en specifiek bij de transitie van vliegtuig naar trein op de kortere afstand,’ schrijft ze aan de Kamer.

Alles op alles zetten

Heijnen heeft daarom Prorail, de eigenaar van het station en de sporen, en de NS gevraagd om ‘alles op alles’ te zetten om een oplossing te vinden voor de Eurostartreinen tijdens de verbouwing. Prorail doet momenteel onderzoek en verwacht na de zomer meer informatie te hebben over een eventuele alternatieve locatie. “Het doel is om een plek binnen Amsterdam te vinden,” benadrukt een woordvoerder van de organisatie.

De verbouwing van Amsterdam Centraal is nodig om ervoor te zorgen dat het station de groeiende reizigersstroom aan kan. Uitstel is nauwelijks mogelijk omdat de tunnels onder de sporen, de perrons en de opgangen bij grote drukte nu al gevaarlijk krap worden.

Het was oorspronkelijk de bedoeling die verbouwing van CS pas te beginnen als bij het nieuwe station Amsterdam Zuid extra treinsporen waren aangelegd, zodat de internationale treinen in het vervolg daar konden stoppen. Die uitbreiding is onderdeel van de plannen voor het Zuidasdok, waarbij de naastgelegen rijbanen van snelweg A10 ondergronds gaan.

Rotterdam als eindhalte

Maar door een ruzie over kostenoverschrijdingen werd in 2019 de aannemerscombinatie die station Zuid zou verbouwen door Rijkswaterstaat van de bouwplaats gestuurd.

Sindsdien liggen de werkzaamheden er zo goed als stil. De voorlopige voorspelling is nu dat het werk aan het Zuidasdok pas in 2036 klaar is. Zolang er geen vijfde en zesde spoor liggen, heeft station Zuid onvoldoende ruimte voor internationale treinen.

Ook Schiphol als eindhalte is geen optie. Ook daar spelen grootschalige verbouwingsplannen, die vanwege de coronacrisis echter naar achteren zijn geschoven.

Het ondergrondse station is al jaren veel te krap voor het aantal reizigers en de hoeveelheid treinen. Bovendien moet de capaciteit ervan omhoog zodat passagiers die nu nog met het vliegtuig naar bestemmingen in de buurt reizen, in het vervolg de trein pakken.

Dat maakt station Rotterdam Centraal straks de meest waarschijnlijke eindhalte voor de Eurostar, in ieder geval voor de treinen naar het Verenigd Koninkrijk.