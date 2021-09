Moet de poes voortaan altijd binnen blijven? Dit vinden Amsterdamse baasjes ervan

Lorenzo Ledel met zijn kat Boef. Beeld Dingena Mol

In Nederland leven circa drie miljoen huiskatten die jaarlijks naar schatting miljoenen vogels en kleine zoogdieren verschalken. Daar moet een einde aan komen, vindt de nieuwe stichting Huiskat Thuiskat, die nog dit jaar een juridische procedure wil starten met als doel de overheid te dwingen op te treden tegen de eigenaren van loslopende katten.

De stichting eist van demissionair minister Carola Schouten van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit dat zij optreedt tegen baasjes die hun huiskat buiten laten lopen. “De minister is verplicht om te handhaven als beschermde diersoorten schade wordt toegebracht,” stelt jurist Roel van Dijk namens de stichting.

Voor het proefproces heeft de stichting niet alleen een verantwoordelijke minister nodig, maar ook enkele eigenaren van katten. Van Dijk: “We willen geen mensen voor het blok zetten. Het proces kan iedereen de gewenste duidelijkheid verschaffen, natuurbeschermers én kattenliefhebbers.”

Lorenzo Ledel (63, uitgever) is het baasje van Boef

“Ik word helemaal niet goed van dit soort dingen. Er zal af en toe eens een muisje of een vogeltje aan gaan, maar dat is gewoon de natuur. Ik geloof nou niet dat dit een zwaar ecologisch probleem in Nederland is. De publieke opinie gaat zich hier ook gigantisch tegen keren, dus die rechter zal vast zeggen: is er niet iets belangrijkers? We willen toch ook geen katten kweken die de hele dag binnen zitten? Gedoe allemaal.”

“Boef is altijd ‘s nachts buiten. De kat van de buren legt wel eens een vogeltje of een molletje voor de deur, maar hij nooit. Hij speelt wel eens met een muisje, maar hij vindt het niet lekker. Hij heeft ook altijd hartstikke honger als hij thuiskomt.”

Alexandra Dubois met kat Skylar. Beeld Dingena Mol

Alexandra Dubois (33, tax manager), baasje van Flynn en Skylar

“Ik vind het lastig. Het hoort een beetje bij de natuur dat katten af en toe op jacht gaan naar een prooi, maar als dat nog verdere schaarste veroorzaakt bij mogelijk beschermde dieren – hoe gaan we dat dan oplossen? Al wordt het best een probleem als iedereen verplicht wordt zijn kat binnen te houden.”

“Mijn katten zijn nooit buiten geweest. Ik woon nu op de derde verdieping, maar ik heb ruim drie jaar in Oud-West gewoond, op de begane grond met een terras. Daar hield ik ze ook binnen. Ik woonde tussen de Kinkerstraat en de Overtoom, en ik vind het geen prettig idee dat ze misschien onder een auto komen. Ook zijn het extreem lieve katten, dus wie weet zijn er kapers op de kust.”

Laura Köhler met César (met wit snoetje) en Nero. Beeld Dingena Mol

Laura Köhler (37, project manager), baasjes van César en Nero

“Nadat ik het boek Een leeuw in huis van Abigail Tucker had gelezen, keek ik een tijdje heel anders tegen katten aan, inclusief mijn eigen twee tijgers. Het gaat onder meer over hun sociologische positie: hoe wij ons helemaal laten inpalmen, net als door baby's. Maar het gaat ook over de schade die ze aanbrengen aan de natuur en andere dieren. Toen heb ik een tijd gedacht: ik kan het niet maken om ze nog buiten te laten.”

“Het heeft niet mogen beklijven. Binnenhouden hoort ook niet tot de mogelijkheden als ze eenmaal buiten gewend zijn. Maar altijd als ze voor de deur staan met een sprinkhaan of een krekel – er is hier op IJburg best veel te halen – denk ik: o ja, dat boek.”