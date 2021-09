Moeizame zoektocht naar coronamedicijn: ‘Bij mensen uit risicogroepen weinig effect’

Beeld ANP

Lag de nadruk aan het begin van de coronapandemie op medicijnen om ernstig zieken te genezen, later verschoof de aandacht naar vaccins ter preventie van besmetting. Maar onderzoek naar een medicijn ligt niet stil, ook niet in Nederland.

Al snel na het begin van de pandemie begon onderzoek met als uitgangspunt dat antilichamen in het bloedplasma van genezen coronapatiënten grote groepen kwetsbare mensen zouden kunnen beschermen. Enkele tienduizenden Nederlanders die corona hebben gehad, doneerden met het oog daarop bloed. Maar de resultaten van de onderzoeken die daarmee zijn verricht zijn tot nu toe teleurstellend, zegt Hans Zaaijer, hoogleraar microbiologie en onderzoeker bij bloedbank Sanquin. “Bij mensen uit de risicogroepen zie je weinig effect.”

Vorig jaar was er ook al een tussentijdse negatieve evaluatie in Rotterdam, die uitwees dat patiënten die plasma met antistoffen kregen daar weinig baat bij hadden. Maar dat betrof zeer zieke patiënten, die vaak aan de beademing lagen en waarbij Covid-19 in een vergevorderd stadium was. Zij hadden uit zichzelf al heel veel antistoffen in hun lichaam, waardoor het toevoegen van plasma weinig effect had.

Chronische Covid

Onderzoek naar het effect van nog vroegere toediening loopt nog. Maar ook bij minder zieke patiënten zijn de resultaten weinig hoopgevend. Toch heeft Zaaijer de moed nog niet opgegeven. Dankzij de plasmadonaties zijn zo’n achtduizend geconcentreerde ampullen vervaardigd, waarmee ook patiënten kunnen worden bediend die chronische Covid-19 hebben, die geen antistoffen kunnen maken en bij wie coronavaccinaties daarom niet werken. Dan gaat het bijvoorbeeld om kankerpatiënten, mensen met reumatische aandoeningen en ontvangers van donororganen.

“Vanuit ziekenhuizen krijgt Sanquin zo’n vijf keer per week verzoeken om zo’n anti-lichaamampul te leveren,” aldus Zaaijer. “De onderzoeken naar de effecten zijn nog niet afgerond, maar mijn eerste voorzichtige indruk is positief. Regelmatig krijg ik te horen dat mensen eindelijk van hun Covid-19 verlost zijn en het ziekenhuis kunnen verlaten.”