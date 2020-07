Moederbedrijf van Steps en Miss Etam vraagt faillissement aan

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens het bedrijf zijn er verschillende partijen geïnteresseerd om bepaalde onderdelen van FNG over te nemen. Bij FNG werken zo’n drieduizend mensen.

Naast Steps en Miss Etam vallen ook ketens als Claudia Sträter, Expresso en Promiss onder FNG.

In januari werd al bekend dat het grootste deel van de kledingwinkels van Steps en alle winkels van Promiss in Nederland dicht zouden gaan. Het Belgische moederbedrijf FNG was toen van plan de kleding van de twee merken alleen nog via webwinkels verkopen.

Steps bestaat al ruim veertig jaar. Het merk is actief op zowel de Nederlandse als Belgische markt via de eigen webshop en online marktplaatsen als Zalando en Wehkamp. De modeketen kwam in 2014 in handen van FNG.