Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl gaat samenwerken met flitsbezorger Getir

Het boodschappenassortiment van Getir zal straks ook aangeboden worden door het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Beeld ANP / ANP

Bij de oosterburen runt Just Eat Takeaway de app Lieferando. Als je op dat platform een product van Getir bestelt, wordt het bezorgd door Getir. De verdere uitbreiding van de samenwerking naar andere Europese landen moet ergens in de komende weken plaatsvinden.

Getir is in 2015 opgericht in Turkije en zit tegenwoordig ook in onder meer Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten. Flitsbezorgers als Getir en rivalen Gorillas en Flink groeiden hard tijdens de coronaperiode waarin mensen meer thuis zaten door de lockdowns en daardoor sneller geneigd waren even een boodschap te laten bezorgen.

Groei flitsbezorgers aan banden

Die groei bleek in Amsterdam niet oneindig. Sinds januari mogen flitsbezorgers daar al geen nieuwe vestigingen meer openen. Door een zogenoemd voorbereidingsbesluit kocht de stad tijd om beleid te maken en de groei van de darkstores in de stad aan banden te leggen.

De gemeente wil alleen nog darkstores toestaan op industrieterreinen en niet meer in woonwijken of gemengde woon-werkgebieden. Ook wil de gemeente de bestaande darkstores langs de nieuwe meetlat leggen en, als ze niet in het plaatje passen, sluiten. Eerder deze maand maakte de gemeente nog bekend ook de ‘supermarkt’ van Getir in De Pijp te willen sluiten. Dat was eerst een darkstore, maar het bedrijf maakte er naar eigen zeggen een supermarkt van om ‘te voldoen aan de juridische vereisten’.

De samenwerking met een grote partij als Just Eat Takeaway is voor Getir een manier om toch meer consumenten te bereiken. Just Eat Takeaway begeeft zich ook al enige tijd op het vlak van boodschappen. Zo zijn producten van bijvoorbeeld biosuper Marqt en Spar al terug te vinden bij Thuisbezorgd.nl.