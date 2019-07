Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl doet bod op rivaal Just Eat

Maaltijdbezorger Takeaway smeedt het ijzer nu het heet is. Nadat dit weekend overnamegesprekken uitlekten, doet het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl een bod op alle aandelen van de Britse aartsrivaal Just Eat.

Het nieuwe bedrijf wordt, als het bod slaagt, een Nederlandse nv met hoofdkantoor in Amsterdam en een beursnotering in Londen. Thuisbezorgd-oprichter Jitse Groen wordt de nieuwe topman van het bedrijf, zijn Britse tegenhanger Mike Evans, die bij Just Eat de ceo-positie waarneemt, president-commissaris.

De Amsterdammers betalen op papier omgerekend 5,54 miljard euro voor Just Eat, 15 procent meer dan het bedrijf afgelopen vrijdag op de beurs van Londen waard was.

Takeaway betaalt de aankoop in eigen aandelen, waarna de aandeelhouders Just Eat een belang van 52,5 procent in het nieuwe gezamenlijke bedrijf krijgen. De Britten waren, tot de overnamestrijd bekend werd, op de beurs weliswaar net iets minder waard dan Takeaway, maar hebben meer klanten, meer aangesloten restaurants en een hogere omzet.

Niet geïmponeerd

De overname kwam onder druk te staan toen de gesprekken zaterdag via de Britse tv-zender Sky uitlekten. Thuisbezorgd sprak toen al een aantal weken met Just Eat. Het bedrijf moest maandag ook wel een bod doen voordat de beurzen in Amsterdam en Londen open zouden gaan en op de overnameonderhandelingen zouden reageren.

Of het bod slaagt, is nu afwachten. De aandeelhouders van Just Eat zullen mogelijk niet geïmponeerd zijn door de premie van 15 procent. Die is betrekkelijk laag, maar dat komt ook doordat de resultaten van het Britse bedrijf de afgelopen anderhalf jaar tegenvallen. Ook kan de combinatie kartelbezwaren verwachten, zowel uit Brussel als uit de landen waar beide bedrijven actief zijn.

De twee bedrijven passen goed bij elkaar. Takeaway is de grootste in de Benelux, Duitsland, de Alpenlanden en Polen en is actief op de Balkan en in Portugal. Just Eat is groot op de Britse eilanden, Ierland, Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken en Noorwegen. Alleen in Zwitserland komen ze elkaar tegen.

Just Eat is daarnaast ook actief in Canada, Mexico, Brazilië, India en Australië. Takeaway heeft activiteiten in Israël en Vietnam.