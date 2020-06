Moederbedrijf Blokker wil Hema overnemen

De winkelketen kampt met een zware schuldenlast. De coronacrisis heeft de financiële positie van het bedrijf verder verzwakt. Beeld ANP

“We hebben afgelopen donderdag een bod uitgebracht bij de schuldeisers. We willen tot een akkoord komen om de schuldenberg te verminderen,” zegt topman Michiel Witteveen tegen De Telegraaf.

Witteveen zou volgens de krant tot doel hebben om de schuldenberg van Hema te verkleinen van de huidige 880 miljoen euro tot tussen de 400 en 500 miljoen euro. Dat moet gebeuren door het wegstrepen van schulden en nieuwe investeringen. “Het is de bedoeling dat iedereen inlevert en dan zijn we ook bereid om zelf geld in te brengen om van Hema weer een gezond bedrijf te maken,” aldus Witteveen tegen de krant. Precieze bedragen noemt hij niet.

Een woordvoerder kan er niet veel meer over zeggen op dit moment. “Waarschijnlijk weten we morgen meer, over welke kant het opgaat. Niet per se wat betreft ons bod, op dit moment is Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn nog aan zet. Het is afwachten hoe zich dat verder ontwikkeld.”

Zwaar weer

Hema verkeert in zwaar weer. De schuld van meer dan 750 miljoen euro is al jaren te hoog. De coronacrisis heeft de precaire situatie verergerd. Daardoor komt er minder geld binnen, maar de schulden moeten wel worden betaald.



Hema kwam eind 2018 weer in Hollandse handen na zeven jaar leuren door Lion Capital. Nog geen twee jaar nadat miljardair Marcel Boekhoorn de winkelketen overnam van de Britse durfinvesteerders, proberen schuldeisers eigenaar te worden van ons nationale warenhuis. In ruil daarvoor zijn ze bereid 300 miljoen euro aan schulden weg te strepen.



Maandag moet een aflossing van ruim 50 miljoen euro gedaan worden. Lukt dat niet, dan raakt eigenaar Marcel Boekhoorn de controle over de winkelketen kwijt. De miljardair is aan het onderhandelen met de schuldeisers.



Ook de overheid praat mee over de redding van Hema. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft enkele weken geleden zakenbank Lazard ingehuurd om te onderzoeken welke rol de regering kan spelen bij het door schulden overladen winkelbedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van garanties op leningen.

Ondernemer Marcel Boekhoorn tijdens de persconferentie over de overname van HEMA. Beeld ANP

Meer Nederlandse kapers op de kust

Ook het initiatief HoudeHema wil Hema kopen en daarmee het oer-Hollandse merk uit handen van buitenlandse investeerders houden. Vrijdag werd ook een crowdfunding-initiatief gelanceerd met hetzelfde doel onder de noemer #welovehema.

Arjen Leest, merkenstrateeg en een van de initiatiefnemers van de actie om Hema te hulp te schieten, is bang dat de schuldeisers geen hart hebben voor het bedrijf. Volgens hem zijn buitenlandse investeerders er ook de oorzaak van dat Hema jarenlang is ‘leeggetrokken'. Daardoor kampt HEMA al jaren met een schuldenlast van honderden miljoenen euro’s.

Hartverwarmend

Hema noemde het initiatief hartverwarmend. Een woordvoerster geeft aan dat de keten er ‘an sich’ niet slecht voor staat. “Maar de schuld is wel te hoog. We hebben eerder al gezegd dat we daarover met schuldeisers in gesprek willen om een oplossing te vinden. Zolang de onderhandelingen lopen doen we geen mededelingen.”

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de keten. FNV-bestuurder Daniëlle Wiek zegt dat veel medewerkers van Hema vrezen voor het voortbestaan van hun winkel en daarover vragen stellen aan de bond. Zelf denkt Wiek dat er wel een oplossing gaat komen, maar heel gerust is ze er ook niet op. Volgens de vakbondsvrouw is het vooral belangrijk dat de schuld wordt afgebouwd. Wie dan precies de eigenaar van Hema is, maakt haar minder uit.