Moeder vermiste Sumanta Bansi: mijn dochter is weggerukt door deze duivels

Sumanta Bansi. Beeld BEELD OPSPORING VERZOCHT

De 42-jarige Manodj B. uit Hoorn zou Bansi tussen 17 en 27 februari 2018 hebben gedood. Hij ontkent. De studente biomedische wetenschappen woonde destijds bij B. en zijn gezin in. Volgens het Openbaar Ministerie was Bansi in verwachting van een kind van hem. Zijn vader zou daar kwaad om zijn geweest. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap had de studente onder druk van de familie al besloten tot een abortus.

B. werd in november 2020 samen met zijn vader opgepakt. De rechtbank stelde de vader, de 65-jarige Dwarkan B., in februari vorig jaar op vrije voeten, maar de man bleef wel aangemerkt als verdachte. De zaken tegen de broer en echtgenote van Manodj B. zijn geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs tegen hen is.

‘Dubbele moord’

De Surinaamse ouders vinden dat er sprake is van een dubbele moord, omdat hun dochter zwanger was van een van de verdachten. “Ze heeft niet geweten dat zij zich al die tijd in het hol van de leeuw begaf. Hoe kon zij nu denken dat de man die haar zwanger had gemaakt ook de man was die haar leven ontnam,” zei haar moeder in de rechtbank.

Meerdere zoektochten naar de stoffelijke resten van de 22-jarige studente hebben niets opgeleverd. De moeder noemt dit hartverscheurend. “Ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen. Ik zal dit voor de rest van mijn leven nooit kunnen loslaten,” zei ze.

De nabestaanden kregen van de verdachten te horen dat hun dochter op vakantie is gegaan en niet meer terugkeerde. Ze noemen dat leugens. “Allemaal weten ze precies wat ze met mijn Sumanta hebben gedaan. Hoe kun je zo onmenselijk zijn? De hoop is nog steeds dat ze wordt gevonden zodat we waardig afscheid kunnen nemen.”

Haar moeder eindigde haar slachtofferverklaring in tranen. “Het is overduidelijk dat deze twee duivels mijn Sumanta hebben vermoord en dit blijven ontkennen. Ze had dit niet verdiend.”

Strafzaak

De twee verdachten uit Hoorn zijn maandag door een uiterst kritische rechtbank onderworpen aan een spervuur van vragen. De behandeling van het omvangrijke dossier nam de hele dag in beslag. De strafzaak gaat dinsdag 7 juni verder met het requisitoir van het OM, dat zal uitmonden in de strafeisen tegen de vader en zoon.