Moeder premier Rutte op 96-jarige leeftijd overleden

Premier Mark Rutte voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus vorige week. Beeld ANP

De premier en zijn familie hebben haar afgelopen vrijdag in besloten kring begraven. Ze is overleden op woensdag 13 mei, naar nu bekend is geworden. De afgelopen weken werkte de premier gewoon door.

De moeder van de premier woonde al enige tijd in een verzorgingstehuis in Den Haag. Vorige maand werd bekend dat er in het tehuis corona was uitgebroken. Daaraan is Ruttes moeder in elk geval niet overleden, want vlak voor haar overlijden is ze daar nog op getest.

Rutte was al jaren mantelzorger voor zijn moeder, die al sinds eind jaren ’80 weduwe was. De laatste weken voor haar dood kon hij haar door de coronamaatregelen niet meer bezoeken.

De vader van Rutte was eerst getrouwd met haar zus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog overleed zij in een Jappenkamp. Toen Ruttes vader na de oorlog terugkeerde naar Nederland, klikte het met de jongere zus van zijn vrouw. Hij had haar voor het laatst gezien toen ze nog een meisje was, zo vertelde Rutte ooit in een interview. Ondanks het leeftijdsverschil trouwden ze en kregen nog kinderen. Rutte is de jongste uit het gezin en heeft zes oudere (half) broers en zussen. Eind jaren tachtig verloor hij ook al een broer aan aids en later nog een zus.