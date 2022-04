Moeder Insiya vraagt koningin Máxima op de Dam om hulp voor haar ontvoerde dochter

Koningin Máxima begroet Nadia Rashid. Beeld Bruno Press

Op uitnodiging van koning Willem-Alexander is de president van India Ram Nath Kovind dinsdag en woensdag op staatsbezoek in Nederland. Hij wordt daarbij vergezeld door zijn echtgenote, Savita Kovind.

Voor moeder Nadia Rashid is het een kans om opnieuw aandacht te vragen voor haar totaal vastgelopen zaak, in de hoop dat het koningspaar deze dagen iets voor haar kan betekenen. In september 2016 werd de toen 2-jarige Insiya op klaarlichte dag ontvoerd. De rijke Indiase zakenman Shehzad Hemani liet het meisje kidnappen toen zij bij haar oma was, aan de Anfieldroad in Amsterdam.

Uit handen van oma gerukt

Dat ging gepaard met grof geweld. Nadat de ontvoerders met een smoes waren binnengedrongen, werd het meisje uit de handen van haar oma gerukt.

Hemani was al jaren verwikkeld in een vechtscheiding met Rashid. De verbijstering was groot toen bleek dat de zakenman er zelfs in was geslaagd het ontvoerde meisje naar India te halen. Sindsdien leeft ze bij haar vader in Mumbai.

Na de ontvoering barstte een eindeloze juridische strijd los. De ingehuurde kidnappers en de vader werden in Nederland tot jarenlange celstraffen veroordeeld. Hemani werd veroordeeld tot negen jaar cel, maar zit in India. Met dat land is geen uitleveringsverdrag en in India kreeg Rashid juridisch geen voet aan de grond.

Hoop op het koningspaar

Voor Rashid zijn alle rechtsmiddelen in Nederland om haar dochter terug te krijgen uitgeput. Zij vestigt haar hoop op de politiek en een harde opstelling van de Nederlandse regering tegenover India. Maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. Nu is haar hoop dus gevestigd op het koningspaar.

Dat is niet voor het eerst. De moeder zocht al eerder contact met Máxima. In 2018 nam ze ook al een videoboodschap op en schreef ze een brief aan de koningin. Een jaar later, toen het koningspaar op staatsbezoek was in India, lieten Willem-Alexander en Máxima weten de situatie van Rashid hartverscheurend te vinden.

“Ik heb de koning en koningin gesproken,” aldus Rashid dinsdag. “Ze hebben mijn brief gelezen en gaan deze vandaag bespreken. Ze zijn zeer begaan met mijn zaak. Ze waren geëmotioneerd en zijn ervan doordrongen hoe belangrijk het is dat Insiya terugkomt naar Nederland.”