Modemerk Devastator heeft nu ook een winkel annex atelier: ‘Genderfluïde vinden we tof’

Met restmaterialen en een langzaam maakproces strijden Erik Bosman en Arij den Otter van het Rotterdamse Devastator tegen massaproductie en seizoensdruk. ‘We hebben een enorme drive om het ambacht te laten zien.’

De nieuwe winkel annex atelier Devastator is een ­pareltje in de Rotterdamse Van Oldenbarnevelt­straat. Eigenaren Erik Bosman en Arij den Otter zitten om de hoek van de Koopgoot letterlijk ín de etalage achter de naaimachine.

Toeristen lopen enkele malen per dag binnen en vragen naar Yeezies (sneakers ontworpen door rapper Ye) of sweaters met grote logo’s van bekende namen, terwijl er een prachtig aanbod hangt van ambachtelijke merken. Den Otter wordt er op een gegeven moment kriegel van. “Wereldwijd is veel van hetzelfde te koop. Moeten we nu echt wéér in de rij voor een ‘exclusieve’ drop? Laatst was het bij de launch van Supreme X Burberry in New York zelfs vechten.”

Met Erik Bosman wil hij een tegengeluid geven. “We maken waar we zelf zin in hebben en wat we mooi vinden. Dat wordt opgepikt door mensen die hetzelfde voelen, het ambachtelijke herkennen en geïnteresseerd zijn in het verhaal achter de kleren.” De heren proberen niet te zwichten voor seizoensdruk en focussen op kwaliteit, mooie details, een langzamer maakproces en kleine oplages.

Moderoyalty

Bosman (61) is sinds 25 jaar als kostuummaker betrokken bij Theater Rotterdam (voorheen het Ro Theater). Zo dacht hij mee over de kostuums die nu te zien zijn in de voorstelling Crispr van Davy Pieters in theater Frascati.

Den Otter is een bekende in het Rotterdamse nachtleven en is net als zijn partner – ‘we zijn twaalf jaar getrouwd’ – Rotterdamse mode­royalty. Hij danste ooit voor partygoeroe Ted Langenbach, werkte zes jaar voor Marlies Dekkers, vijftien jaar als manager bij multibrandstore Margreeth Olsthoorn, en daarvoor bij Prague, eveneens in de Van Oldenbarneveltstraat. “Een heerlijke, gekke tijd. Eigenaar Louis Dijksman durfde het destijds gewoon aan om Comme des Garçonsrokken van 4000 euro in te kopen, in ­álle maten. Daar kreeg ik het altijd een beetje ­benauwd van, maar in de sale raakten we ze toch allemaal kwijt.”

Aangename chaos

Met die overload aan ervaring met high-end labels besloot Den Otter op zijn vijftigste ‘eindelijk’ zijn droom te volgen. “Op mijn zeventiende, op de mts voor Mode en Kleding, wist ik het al: later wil ik een winkel die tegelijkertijd ook atelier is, dan ga ik pontificaal in de etalage zitten naaien, het liefst met de hand.” En zo geschiedde. Op 02-02-2022 opende Devastator. Bosman is er voornamelijk op zaterdag, Den Otter runt de winkel. “Ik heb een enorme drive om het ambacht te laten zien. Dat mooie kleren met de hand worden gemaakt en niet uit een fabriek rollen.”

De vloer kan er zomaar deels bezaaid liggen met patroonpapier, strijkplank in de aanslag. “Een aangename chaos, daartussen sta ik dan op een drukke zaterdag kledingstukken in te pakken en te pinnen. Mensen vinden het enig. Het loopt buitengewoon goed.”

De heren wilden per se in de Van Oldenbarneveltstraat, al jaren een magneet voor high-end winkels. Puck en Hans zaten er vroeger, daarna Louis in hetzelfde pand. Nu huist Ansh46 pal tegenover Devastator, een stukje verderop zit Wendela van Dijk, al minstens twintig jaar een begrip. Caesar beslaat inmiddels acht panden en fans van Japans ontwerp kunnen er terecht bij TOK10. De straat is een divers designerwalhalla voor liefhebbers van Balenciaga en Yeezy tot JW Anderson, Marni, Rick Owens en Margiela. Ook veel Amsterdammers komen er winkelen, weet Den Otter.

In het pand van Devastator zat voorheen Alice in Cakeland, zegt Bosman met een veelbetekenende blik. “We zijn door onze conculega’s met open armen verwelkomd.” Verbouwen deden ze zelf, ‘met hulp van lieve collega’s van het theater’. Het resultaat is een sobere inrichting met een industriële ladekast vol fournituren, een zwarte wandkast tot aan het plafond en een rek vol heerlijks, waaronder het eigen uniseksmerk Devastator.

Stoer en werkmanachtig

“De naam is een antoniem,” zegt Bosman. “We doen het tegenovergestelde, we vernietigen niet maar maken van oude en restmaterialen weer iets moois.” Het zijn allemaal unieke stuks van kleermakerskwaliteit, stoer, werkmanachtig en ruim van silhouet. Den Otter pakt een antieke zijden jurk uit de kast, waar ze een gesmokt exemplaar van hebben gemaakt. Daarna een jas van doorleefd canvas dat voorheen dienstdeed als achterdoek van een voorstelling. Een uitvergroot overhemd is volgens hem ‘djellaba-achtig en mooi met een colbertje en sneakers’. Op een witte katoenen maxirok zijn met de eeuwen­oude Japanse sashikotechniek applicaties aangebracht. “Klanten kunnen onze ontwerpen ook in een andere maat of stof krijgen, maar je moet hier niet met een paisleymotiefje aankomen voor een flared broek.”

Winkel annex atelier Devastator aan de Van Oldenbarneveltstraat in Rotterdam heeft een sobere inrichting met een industriële ladekast vol fournituren, een zwarte wandkast tot aan het plafond en een rek vol heerlijks, waaronder het eigen uniseksmerk Devastator. Beeld Deneuve

Naast het eigen merk voert de winkel een selectie gelijkgestemde mode- en acces­soiremerken, waaronder het Japanse The Viridi-anne (kleding en sneakers), het Maleisische Joe Chia, dat tegen Rick Owens aanschurkt, het Amsterdamse Jouez Les Enfants (‘zulke leuke mensen’), Nude: Masahiko Maruyama en Nishiguchi Kutsushita uit Japan en schoenen van Adieu.

Het Amsterdamse merk A.G. Nauta Couture stond hoog op de verlanglijst. “We zijn over en weer al jaren fan van elkaar. Het heeft een forties Paul Harndengevoel, mooie pantalons, wijde pijpen, prachtige overstock stoffen en de ontwerpster kookt regelmatig, net als wij, stoffen in een grote pan op het fornuis.”

Den Otter draagt tijdens het bezoek van deze krant een blouse van het romantische TooGood, het merk dat voor de gein is gestart door kunstenaar en meubeldesigner Faye TooGood en haar zus. De blouse is lichttransparant met een dessin dat is gemaakt met een gevonden stempel uit de charlestontijd. Den Otter combineert haar met een zwarte broek met laag kruis van Nude: Masahiko Maruyama. “Verkoopprijs 965 euro, best pittig, ik heb er met het zweet op mijn voorhoofd twee van ingekocht. Twintig minuten na opening van de winkel was er één verkocht. Als eerste piece. Een Yamamotofan móést ’m hebben.”

Verslavend als heroïne

Hij is ook dol op de accessoires van Werkstätt: München (‘zo mooi, zo’n zilveren veiligheidsspeld met bedeltjes eraan’). En op de parfums, geurkaarsen en potpourri van amberstenen van het Franse Mad et Len. “Het is net heroïne, je raakt er echt aan verslaafd. Niet dat ik dat ooit gebruikt heb hoor, zet dat er alsjeblieft bij, maar ik wil maar zeggen: die geuren zijn de bom, ze triggeren iets van vroeger. Ook de schalen en vazen van Atelier van de Ven uit de wijk Kralingen gaan als een malle. Ze werken met een oven op zonne-energie.”

Van alle items verkopen ze slechts enkele stuks. Den Otter wijst op een jurk van Nude. “Deze heb ik gisteren verkocht, 855 euro, maar daarvan zijn er wel maar twee in Nederland en nummer twee hangt nog hier. Onze inbox stroomt inmiddels vol met showrooms en merken die ons benaderen. Heel vleiend, maar we zijn zeer selectief.”

Klanten komen veelal uit de creatieve scene, onder wie dj’s zoals de Rotterdamse Imanu. “Daarnaast hebben we ook toffe curvy vriendinnen die trots zijn op hun lijf en hier ook terecht kunnen, want alles is sizeless en ruim. Ben je ­petit en small, dan snoer je zo’n wijde broek gewoon met een riem aan, of we vermaken ’m voor je. Alle genderidentiteiten zijn hier welkom, ­genderfluïde vinden wij tof. Ik droeg vroeger zelf vaak jurken, tegenwoordig minder, ik moet nog wel de straat over en ik ben al best een verschijning als ik hier over de Binnenweg loop tussen een leger aan spijkerbroeken en hoodies.”

Bosman: “Je persoonlijkheid uitdragen met interessante kleding vinden wij veel sexyer dan een ingetapete Kim Kardashian.” Den Otter: “Uh, daar moet ik me nu natuurlijk bij aansluiten, maar ik vind haar stiekem wel gorgeous.”