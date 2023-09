Moddergooien onthult diepe vete in top Partij voor de Dieren

Partijvoorzitter Esther Ouwehand tijdens het partijcongres Partij voor de Dieren in de RAI. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Amper zes dagen geleden presenteerde de partij nog jubelend het verkiezingsprogramma, met beoogd lijsttrekker Esther Ouwehand als pleitbezorger. De boodschap: wij zijn eensgezind klaar voor de verkiezingen. Maar onderhuids blijkt er binnen de Partij voor de Dieren een strijd te woeden, waarbij partijbestuur en partijleider lijnrecht tegenover elkaar staan.

Dit weekend barstte de bom, nadat het partijbestuur liet weten van Ouwehand af te willen als lijsttrekker. Er waren ‘signalen’ binnengekomen die ‘wijzen op schending van integriteit’.

Maar terwijl de buitenwacht aan het speculeren sloeg over wat dit dan betekende (een graai in de kas, vriendjespolitiek, fysieke incidenten?), kreeg de zaak een andere wending. Een brief die Ouwehand vrijdag aan het bestuur had gestuurd en openbaar gemaakt werd, werpt een heel ander licht op de zaak.

Zij beklaagt zich in die brief over een bestuurslid (die ze niet bij naam noemt) dat ‘flagrante, kwaadaardige leugens’ over haar zou verspreiden. Het bestuur handhaaft dat lid echter, terwijl Ouwehand spreekt van een intern gevecht. “Er werd in mijn richting een ongekend hard (en vals) gevecht gestart.” De ruzie heeft er volgens Ouwehand toe bijgedragen dat ze in 2022 met een burn-out thuis kwam te zitten. Toen ze terugkeerde, veranderde er niets. “Kort na mijn terugkeer ben ik zeer geschrokken van de lasterlijke ondermijning richting mijn persoon en misschien nog wel meer van de onwil of het onvermogen van het bestuur om dit daadkrachtig aan te pakken.”

Kiem van het kwaad is dat het bestuur volgens Ouwehand alle gemeenteraadsfracties zou hebben opgedragen steevast voor een rol in de oppositie kiezen. Volgens haar ziet het bestuur niet in dat dit niet ‘top-down’ kan worden opgelegd aan ‘zelfstandig gekozen volksvertegenwoordigers’.

Marianne Thieme

Saillant is dat Ouwehand daarbij opmerkt dat het bestuur ‘een onafhankelijke positie’ zou moeten innemen ‘ten opzichte van de oprichters’. Die oprichters, onder wie boegbeeld Marianne Thieme en senator Niko Koffeman, hullen zich in stilzwijgen over hun rol. Maar Ouwehand stelt dat het bestuur ‘de hardnekkige neiging’ heeft ‘zich iedere keer weer te laten leiden door de oprichters’. “Zonder daar zelf voldoende politiek inzicht tegenover te stellen of vertrouwen te stellen in de partijleider.” Ofwel, Ouwehand zegt: steun mij, niet de oprichters.

Daar speelt oud zeer wellicht ook een rol. Want in 2010 vocht Ouwehand ook al een ruzie met het bestuur en oprichter Thieme uit. Dat jaar werd Ouwehand door de partijtop en Thieme zonder opgaaf van redenen van de kandidatenlijst gehouden. Partijleden zetten echter een actie op touw (Esther op Twee!) en het partijcongres koos toen haar kant. Ouwehand werd op plek twee gezet en keerde terug in het parlement.

Nadat de twee kampen dit weekeinde hun verklaringen hadden uitgedaan, bleef het stil. Alles wijst erop dat de komende weken de machtsstrijd uitgevochten gaat worden en dan met name op 24 september, als de partij een congres heeft.

Bijval

Want hoewel het bestuur Ouwehand zou kunnen blokkeren, namen juist veel partijgenoten het dit weekend voor haar op. Christine Teunissen, de nummer twee achter Ouwehand, sprak van ‘hoogst asociaal’ handelen door het bestuur. “Via een bizarre verklaring. Een gotspe,” oordeelt zij. Hoewel andere fractiegenoten in de Tweede Kamer zwegen, lijkt de steun voor Ouwehand breed gedragen.

Ouwehand zit al sinds 2006 in de Tweede Kamer voor de partij en had ook een flink aandeel in de groei van de partij naar zes zetels. Nadat ze in 2019 Thieme opvolgde, haalde Ouwehand bij de verkiezingen in 2021 ruim drie kwart van alle stemmen op de partij binnen.

De vete van nu lijkt de belangrijkste in haar carrière. Maar ook de partij neemt een risico. In de peilingen worden zeven tot tien zetels in het vooruitzicht gesteld. Als Ouwehand verdwijnt, wankelt dat wellicht. Bovendien heeft Teunissen al gezegd dat ze niet de plek van Ouwehand wil innemen als lijsttrekker. “Ik wil dat Esther fractievoorzitter en lijsttrekker blijft.”