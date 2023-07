Mobieltje in de klas in de ban, maar nu (nog) geen verbod

Kluisjes voor smartphones op het Calvijn College in Middelburg, waar een strikt telefoonbeleid geldt. Beeld JONAS ROOSENS/ANP

Mobiele telefoons zijn volgens de nog vertrouwelijke afspraken straks alleen nog toegestaan als ze nodig zijn in de les of als er een medische noodzaak is. Bijvoorbeeld als een leerling suikerwaarden moet meten. Naar verluidt, zou het ministerie de nieuwe richtlijn donderdag wereldkundig willen maken.

De afgelopen maanden werd gespeculeerd over een wettelijk verbod op mobieltjes in de klas, omdat verschillende experts wijzen op de schadelijke gevolgen op de concentratie als leerlingen constant meldingen op hun telefoon krijgen. Kinderen zouden door alle afleiding een ‘brokkelbrein’ kunnen krijgen, waardoor zij zich niet meer langdurig kunnen concentreren op één taak.

Regeringspartij CDA pleitte vorig jaar voor een telefoonverbod in de klas. De recent opgestapte minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) keek daar serieus naar en vroeg de afgelopen maanden advies aan leraren en leerlingen.

Duidelijkheid en uniformiteit

Zo’n verbod komt er op dit moment dus niet. Het ministerie onderzoekt later dit jaar en volgend jaar wel of de afspraken met het onderwijsveld werken. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de minister alsnog besluiten dat er een wettelijk verbod moet komen, klinkt het.

Momenteel zijn er scholen waar kinderen hun telefoon gewoon mee mogen nemen in het klaslokaal, maar ook scholen die dat verbieden, soms zelfs tot in de pauzes. Ook de telefoontas of telefoonbak is populair. Daarin moeten leerlingen het mobieltje op stil achterlaten tijdens lesuren.

De nieuwe richtlijn moet vooral duidelijkheid en uniformiteit scheppen. Veel scholen willen af van mobieltjes, omdat ze de concentratie van leerlingen verstoren. Ook vrezen docenten dat ze worden gefilmd tijdens hun werkzaamheden.