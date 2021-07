Mobiele Eenheid moet ramptoeristen Valkenburg tegenhouden

Zuid-Limburg kampt met zware wateroverlast door hevige regenval. Honderden mensen zijn uit hun huizen verdreven door het water.

Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat hulp moet worden geboden aan heel Limburg. Ook houdt de organisatie er rekening mee dat meer opvang nodig is voor mensen die hun woningen wegens hoogwater hebben moeten verlaten.

De A2 tussen knooppunt Kerensheide bij Geleen en Kruisdonk in de buurt van Maastricht wordt in beide richtingen afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. Het deel van de snelweg gaat dicht vanwege overstromingsgevaar van de Kleine Geul bij Meerssen.

Valkenburg

In Valkenburg aan de Geul zijn op diverse plekken overstromingen, zegt burgemeester Daan Prevoo. Een hospice en een verpleeghuis werden geëvacueerd. Het gemeentehuis is opengesteld als opvanglocatie. Prevoo vaardigde een noodbevel uit, dat ervoor moet zorgen dat kwetsbare ouderen gedwongen geëvacueerd kunnen worden als hun woning onderloopt.

Als gevolg van het hoogwater kunnen vrachtwagens met voedsel Valkenburg niet bereiken, zei de burgemeester donderdagochtend tegen de regionale zender L1. “De hotels zitten vol met evacués, maar de leveranties kunnen door het water Valkenburg niet bereiken.” In Valkenburg en het naburige Houthem zitten bovendien meer dan 400 huishoudens zonder stroom en dat betekent dat hun koelkasten niet meer werken. “Die mensen hebben dus ook geen eten,” zei Prevoo.

De mobiele eenheid bewaakt de gemeentegrens van Valkenburg om ramptoeristen te weren. Dat meldt de gemeente. Hotels zeggen dat mensen van buiten Valkenburg een kamer proberen te boeken om te komen kijken naar het watergeweld.

Een brug over de Geul in Valkenburg is door woest stromend water weggeslagen. Enkele andere bruggen over de rivier zijn instabiel, aldus burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg donderdag. In Valkenburg liggen tientallen bruggen. De weggeslagen brug dobbert volgens Prevoo op en neer met de stroming. “Ik verwacht dat de brug omlaag valt als het water zakt”, zei hij. Het gaat om een brug aan de Emmalaan.

Prevoo heeft het leger gevraagd om een noodbrug aan te leggen. Op dit moment is het onmogelijk om van de oostkant naar de westkant van het Limburgse heuvellandstadje te gaan. Het oversteken van de Geul is te gevaarlijk, aldus de burgemeester.

Geëvacueerde bewoners van een verzorgingstehuis worden naar een opvang locatie gebracht. Door het almaar stijgende hoge water als gevolg van de de overstroming van de Geul zijn straten ondergelopen. Beeld ANP

Waterbuffer

Inwoners van Hoensbroek werd in verband met de druk op de waterbuffer gevraagd een veilig plekje in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten. Om dat te voorkomen dat de waterbuffer zou overlopen zette het waterschap schuiven open, zodat binnen de buffer meer ruimte kwam voor het water. Daardoor kunnen omwonenden echter wel wateroverlast ervaren.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg liet in de nacht van woensdag op donderdag weten dat er water is weggepompt om de druk op de waterbuffer te verlichten. Daarmee is vooralsnog het ergste gevaar geweken.

Hulpdiensten

Om te helpen bij de wateroverlast zijn op verzoek van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid 68 militairen ingezet. De meldkamer was overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen, zei een woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten doen een dringend beroep op mensen om alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen. “Aan ondergelopen kelders kunnen mensen best zelf wat doen,” aldus de woordvoerder.

Ook Brabantse brandweerwagens gaan helpen bij het bestrijden van de wateroverlast in Zuid-Limburg. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaan de Brabantse brandweerlieden om te beginnen in Meerssen, vlakbij Maastricht, aan de slag. Daar wordt rond 11.00 uur een piek verwacht in de waterstand van de Geul.

In Landgraaf, dat nabij Heerlen ligt, riep de gemeente inwoners op hun spullen in veiligheid te brengen voor het te laat is. Het is voor de hulpdiensten onmogelijk om overal tegelijk hulp te bieden. Daarvoor vindt de overlast op te grote schaal plaats. “Ook zijn de gronden inmiddels zo verzadigd dat het wegpompen van water nauwelijks een oplossing meer is,” aldus de gemeente.

Bewoners leggen zandzakken neer. Woningen in de buurt van waterbuffer De Dem in het Limburgse Hoensbroek dreigen onder water te lopen doordat de buffer overvol is en gaat overlopen. Beeld ANP

Noodweer houdt aan

Woensdag was er sprake van extreme regenval in Limburg. Zo was de A79 volledig onder water gelopen, waardoor het asfalt niet meer was te zien. De snelweg werd toen afgesloten en elders in de provincie was er sprake van grote hoeveelheden wateroverlast.

Ook donderdag wordt nog noodweer verwacht door wolkbreuken, met name in het zuiden van Limburg. Donderdagmiddag gaat het naar verwachting minder hard regenen. Vanwege de verzadigde grond kan ook die regen nog voor overlast zorgen.

Schade aan een woning door het stromende water. Door het almaar stijgende hoge water als gevolg van de de overstroming van de Geul zijn straten ondergelopen. Beeld ANP

Verhoogd water

Een verhoogde waterstand in de zomer komt volgens het waterschap gemiddeld eens in de tien jaar voor. Ook de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel kampen met verhoogde waterstanden. Strandjes langs de rivieren staan al onder water. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen sterk zal toenemen door smeltwater uit de Alpen en veel regen in Duitsland.

De GGD Zuid-Limburg roept mensen op het vervuilde regenwater zoveel mogelijk te vermijden. Doordat de riolering het water niet aankan, bestaat het risico van diarree, braken en keelpijn voor mensen die met vervuild water in contact komen.

Donderdagavond crisisoverleg kabinet om overstromingen Limburg